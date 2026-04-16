Invima alerta sobre comercialización de café fraudulento con registros sanitarios falsos en Colombia

El pasado 15 de abril de 2026, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria dirigida a toda la población colombiana. La entidad advierte sobre la venta ilegal del producto denominado “CAFÉ VERDE ORGÁNICO ALTO CONTENIDO EN FIBRA NATURAL LIBRE DE GLUTEN”, el cual está circulando en el mercado nacional sin las debidas autorizaciones legales.



Tras realizar diversas acciones de inspección, vigilancia y control, así como atender denuncias ciudadanas, el Invima logró identificar que este producto se comercializa utilizando el registro sanitario falso RTCA5388602 y la notificación sanitaria falsa NSA-1932041-2020. Según la autoridad, ninguno de estos códigos ha sido otorgado por la institución, lo que convierte al artículo en un producto fraudulento que no cumple con la normatividad sanitaria vigente.



¿Qué se sabe del café fraudulento?

El comunicado destaca que el producto infringe la Resolución 2674 de 2013, específicamente en lo relacionado con el engaño al consumidor. La norma prohíbe que cualquier envase, rótulo o etiqueta contenga una “declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y uso”. Además, el instituto aclaró que este café verde no ha sido aprobado como suplemento alimenticio, suplemento dietario o producto fitoterapéutico.



Uno de los puntos más críticos de la alerta se refiere a la publicidad engañosa detectada en plataformas de comercio electrónico. El producto es promocionado erróneamente como un “suplemento alimenticio quemador de grasa”, atribuyéndole propiedades curativas y terapéuticas que no posee. Entre las promesas falsas se encuentran el fortalecimiento del sistema inmunológico, la reducción de niveles de colesterol y triglicéridos, la supuesta capacidad de eliminar la gastritis y la regeneración de la flora intestinal.

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Al respecto, el Invima recordó que, según el Artículo 272 de la Ley 9 de 1979, “en los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas” que generen apreciaciones falsas sobre el alimento. Asimismo, la normativa establece que si a una bebida se le asignan propiedades medicinales, esta debe ser considerada como medicamento y cumplir con requisitos mucho más estrictos.

Ante este riesgo para la salud pública, la autoridad sanitaria ha dictado medidas urgentes para la comunidad. Se solicita a la población “abstenerse de adquirir el producto” y, en caso de haberlo comprado, se recomienda enfáticamente suspender su consumo de inmediato . Para mayor seguridad, el Invima invita a los ciudadanos a consultar la aplicación web oficial y las redes sociales de la entidad para verificar la legitimidad de cualquier alimento o bebida.



Por su parte, las secretarías de salud departamentales y municipales han recibido instrucciones de realizar una búsqueda activa del producto en establecimientos físicos y tomar las medidas sanitarias correspondientes. Los establecimientos distribuidores y comercializadores, tanto físicos como en línea, tienen prohibido distribuir este café verde, bajo la advertencia de que “será sujeto de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad” si se evidencia en el mercado.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

