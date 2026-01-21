Confirman que entre 26 muertos de enfrentamientos entre disidencias en Guaviare hay 4 menores

Medicina Legal confirmó que entre los 26 cuerpos que recuperaron de los combates entre dos disidencias de las Farc en el municipio de El Retiro, en Guaviare, hay cuatro menores de edad.

El Ejército informó sobre la recuperación de los muertos a los que ya se les está haciendo "el proceso correspondiente en la parte judicial", dijo el comandante de la IV División del Ejército, general Ricardo Roque, a Blu Radio.

El enfrentamiento tuvo lugar el viernes en una zona rural del municipio de El Retorno entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), a su vez una disidencia del EMC.



El EMC, es liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), mientras que el jefe del EMBF es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.



"Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central", agregó el general Roque.

