Golpe al Eln: capturan a alias Zeta y hallan a menores de edad reclutados por la guerrilla

El Ejército Nacional de Colombia logró la captura de alias Zeta, señalado como el cabecilla principal de una comisión del Eln con fuerte presencia en el departamento de Arauca. El operativo se llevó a cabo en la vereda La Conquista, un área donde esa guerrilla ha ejercido históricamente una influencia violenta sobre la población civil.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, alias Zeta es considerado como el principal dinamizador del conflicto en esta zona fronteriza, comandando actividades ilícitas como la extorsión y el secuestro, además de generar un ambiente de terror constante entre los habitantes.



Su detención ocurrió en medio de fuertes combates entre las tropas del Ejército y miembros de su estructura armada. Durante el enfrentamiento, se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de uno de los integrantes del grupo ilegal.



Junto a la detención del cabecilla, las autoridades reportaron la captura de otros cinco adultos, sumando un total de seis detenidos, entre los cuales se identificó a una persona de nacionalidad venezolana.

Otro de los resultados significativos fue la recuperación de siete menores de edad que se encontraban bajo el mando de esta comisión criminal. Según los reportes del Ministerio de Defensa, se presume que cinco de estos menores son venezolanos, lo que subraya la grave problemática del reclutamiento forzado transfronterizo en la región.

Las autoridades confirmaron que uno de los menores recuperados resultó herido en el fuego cruzado, aunque ya se encuentra recibiendo la atención médica necesaria.

Además, fue incautado un importante material de guerra. “Seguimos actuando con contundencia para proteger la seguridad y garantizar que los colombianos puedan votar con tranquilidad”, detallaron desde el Ministerio de Defensa.

El jefe de esa cartera, Pedro Sánchez, informó que es una muestra clara sobre cómo se protege la seguridad y democracia para que este domingo los ciudadanos salgan a votar en las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas.

