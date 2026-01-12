Los vínculos de altos mandos del régimen venezolano con el Eln y disidencias de las Farc

La frontera colombo-venezolana no es solo una simple línea divisoria, sino que se convirtió en el epicentro de una compleja red de alianzas estratégicas y operaciones de narcotráfico. Documentos y comunicaciones interceptadas por organismos de seguridad colombianos e internacionales, a los que tuvo acceso la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, dibujan un panorama alarmante: el territorio venezolano no solo es un refugio para el Eln y las disidencias de las Farc, también es un centro de operaciones coordinado con el más alto nivel del chavismo.

En grabaciones que datan de 2020, alias Julián Chollo, segundo cabecilla del Frente Acacio Medina de las disidencias de las Farc, manifestó un respaldo total a la continuidad de Nicolás Maduro en el poder, refiriéndose a él como el "camarada" encargado de "dirigir este barco".



‘Chollo’, mano derecha de alias John 40, opera bajo la estructura de ‘Iván Mordisco’ y mantiene una influencia armada en los estados venezolanos de Amazonas y Apure, así como en los departamentos colombianos de Vichada y Guainía.



Esta alianza no se limita a declaraciones, los informes de inteligencia y los videos que expone la Unidad Investigativa de Noticias Caracol detallan una integración con fuerzas políticas del chavismo, específicamente con el partido Patria Para Todos (PPT). Según ‘Chollo’, el objetivo es que esta organización minoritaria, aliada al chavismo, se convierta en una "fuerza de gobierno" al mando de Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos en una operación sorpresa en Caracas el pasado sábado 3 de enero.

Mientras tanto, desde el Palacio de Miraflores, la narrativa oficial es opuesta. En febrero de 2021, el propio Nicolás Maduro negó tajantemente estas acusaciones, asegurando que la frontera está en situación de abandono por parte de Colombia, entregada a "mafias de contrabandistas", "narcotraficantes" y "restos de la guerrilla colombiana".



“La Alambrada”

La evidencia más contundente de la relación entre el Eln y altos mandos de la fuerza pública venezolana, a quienes la guerrilla denomina internamente como "La Alambrada", son unos correos electrónicos interceptados que revelan una dinámica de trabajo conjunta en operaciones de narcotráfico.

En estas comunicaciones, los guerrilleros discuten la necesidad de estrechar vínculos con generales venezolanos, mencionando específicamente al general Iván Rafael Hernández Dala, quien fuera director de Contrainteligencia Militar de Venezuela.

Según los informes de inteligencia, la cooperación llega al punto de la asistencia táctica en combate. Los documentos señalan que militares venezolanos habrían solicitado el apoyo del Eln para atacar a facciones de las disidencias de las Farc tras el derribamiento de un helicóptero militar. Un correo detalla cómo "dos generales de tres soles" se pusieron al frente de los operativos y establecieron contacto directo con los "elenos" para coordinar la ofensiva. Esta "guerra entre criminales" por el control del tráfico de drogas ha convertido a Venezuela en un campo de batalla donde el Cartel de Sinaloa, las Farc y el Eln operan bajo el beneplácito de sectores militares.

El correo entre 'Lenin' y 'Salcedo' menciona: "El mayor que va a estar al frente de las operaciones ya tiene contacto directo con nosotros. Al parecer lo que nos trata de insinuar es que van a atacar a las Farc porque tienen bastantes indicios de que están bastante involucrados frente a la desaparición del helicóptero".



Misiles rusos y soberanía nacional

El intercambio de favores entre la guerrilla y el régimen no solo se paga con dinero o protección, sino con armamento de alta tecnología. Los informes de inteligencia señalan que las comunicaciones internas del Eln sugieren que, a cambio de su apoyo militar contra las Farc, el grupo busca que sus aliados venezolanos faciliten la adquisición de misiles. "No podemos trabajar gratis", señalan los correos entre 'Lenin' y 'Salcedo'.

Por otro lado, el Frente Décimo de las disidencias de las Farc, comandado por alias Arturo, habría ido un paso más allá. Documentos de inteligencia indican contactos con funcionarios del Ministerio de Defensa venezolano y delegados de la Embajada de Rusia para la compra de lanzamisiles. El plan contemplaba que militares rusos ubicaran el armamento en puntos estratégicos de Venezuela para luego trasladarlo a la frontera colombiana, una operación por la cual los militares venezolanos cobrarían a las disidencias una suma de 5 millones de dólares.



Pistas clandestinas

La infraestructura delictiva en suelo venezolano es vasta. Se ha identificado la existencia de al menos 30 pistas clandestinas distribuidas en estados como Zulia y Amazonas, utilizadas para el tráfico internacional de drogas. Documentos secretos de las propias fuerzas militares venezolanas confirman que estas pistas operan en la frontera, facilitando el movimiento de aeronaves no autorizadas.

El Eln es, según los investigadores, el grupo que goza de mayores privilegios bajo el régimen de Maduro. Con una presencia estimada de 1.400 hombres armados, la organización se distribuye en estados fronterizos como Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas. Es en estos lugares se ocultan los máximos cabecillas del Comando Central (COCE), incluyendo a alias Gabino, 'Antonio García', 'Pablo Beltrán' y 'Pablito'.

Aunque el Eln tiene la hegemonía, las disidencias de las Farc también mantienen una presencia significativa. El Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, coordina desde Colombia a unos 200 guerrilleros en Zulia, Táchira y Apure. Simultáneamente, la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez mantiene a 13 de sus jefes principales ocultos.

