Autoridades cierran atracción donde murió Camila García en Chinácota: esto dijo la Alcaldía

La muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, una mujer de 29 años que se encontraba disfrutando de unos días de descanso en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, continúa generando conmoción. Tras el accidente ocurrido dentro de una atracción recreativa, la Alcaldía Municipal se pronunció.



El hecho quedó registrado en un video captado por uno de los asistentes al sitio. En las imágenes, según se ha conocido, se escucha parte de lo ocurrido en los momentos previos al accidente dentro del tobogán donde se encontraba la víctima.

De acuerdo con el más reciente informe de Noticias Caracol, García Manrique era profesional en seguridad y salud en el trabajo, madre de un niño de tres años y había llegado al municipio para disfrutar de unos días de descanso cuando ocurrió el trágico suceso.

Tras conocerse el fallecimiento de la joven, la Alcaldía de Chinácota confirmó que la atracción recreativa donde ocurrió el accidente fue cerrada mientras se revisan las condiciones en las que operaba el establecimiento.



Las autoridades también indicaron que se inició una revisión técnica, administrativa y legal para determinar si cumplía con todos los requisitos exigidos para este tipo de actividades. Según se conoció, existen varias inquietudes alrededor del funcionamiento del lugar, especialmente relacionadas con permisos y documentación requerida.



“Hay muchas situaciones que todo el mundo se pregunta, ¿existen permisos? No hay permisos. Hay unas situaciones que sí se tienen desde ya avisorar que hay otras determinaciones que por ignorancia especialmente del establecimiento de comercio, pero más aún de las personas encargadas de administrar o establecer esa situación, no se tenían actualizados”, indicó Ernesto Chía, abogado penalista y asesor jurídico

Además del cierre de la atracción, las autoridades confirmaron que se estableció una sanción económica contra el establecimiento, mientras continúan las investigaciones.

Además, un equipo de la Fiscalía y de la Policía Judicial asistieron al establecimiento conocido como Entre Flores, lugar de los hechos para investigar de fondo los hechos. Asimismo, la Secretaría de Planeación y Control Urbano también realiza verificaciones relacionadas con el funcionamiento del establecimiento y el cumplimiento de normas de seguridad.

¿Qué dijo la Alcaldía de Chinácota?

La Administración Municipal de Chinácota emitió un comunicado en el que lamentó los hechos. “Desde el primer momento, las autoridades competentes hicieron presencia en el lugar de los hechos con el fin de adelantar las actuaciones necesarias que permitan esclarecer lo sucedido”, señaló la Alcaldía.

En el mismo documento, la administración expresó su solidaridad con la familia de la víctima. “La Administración Municipal expresa su profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento con los familiares, amigos y seres queridos de la persona fallecida, en medio de este momento de dolor”, indicó el comunicado oficial.

También se informó que brindaran todo el apoyo para avanzar con la invetigación. “Se ha solicitado a las autoridades correspondientes avanzar con la revisión técnica, administrativa y legal del establecimiento donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de actividades y determinar las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley”, agregó la Alcaldía.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de información no confirmada mientras se desarrollan las investigaciones.

Por su parte, la empresa Entre Flores S.A.S., responsable de la atracción turística, también emitió un comunicado tras el accidente ocurrido el 5 de marzo de 2026 en sus instalaciones. En el documento, el equipo jurídico de la compañía lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares de la joven.

“Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad”, indicó la empresa.

La compañía también aseguró que, tras el incidente, activó los protocolos de emergencia y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades. Finalmente, la empresa indicó que no entregará más declaraciones sobre las causas del accidente hasta que las autoridades presenten resultados oficiales.

Mientras las autoridades adelantan las indagaciones, familiares y allegados le dan el último adiós en una funeraria en la ciudad de Cúcuta. En medio del dolor, su madre, Claudia Patricia Manrique, recordó a su hija como una mujer dedicada y comprometida con su familia.

“Ella era la mejor hija del mundo, era una excelente hermana, un excelente ser humano. Ayudaba a todas las personas que podía, tenía muchos sueños, era profesional, estaba estudiando todo para poder mejorar nuestra calidad de vida. Con mucho sacrificio se pudo ella terminar sus estudios y aquí estamos”, expresó.

