Habla mujer que estuvo en la fiesta que terminó en tragedia en El Peñol-Guatapé: “Nunca lo toqué”

Mientras las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de Alexander Avendaño Varela, el joven de 22 años que desapareció en el embalse El Peñol-Guatapé y cuyo cuerpo fue hallado días después, una mujer que aseguró haber estado presente durante la fiesta en la embarcación decidió pronunciarse públicamente ante los señalamientos que circulan en redes sociales.



Se trata de María José Caro, quien publicó un video en sus redes sociales para responder a las acusaciones que, según afirmó, la vinculan con los hechos ocurridos el pasado 24 de mayo.

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El caso continúa siendo materia de análisis por parte de las autoridades, que buscan establecer las circunstancias que rodearon la muerte del joven en el embalse antioqueño.

¿Qué dijo?

En el video publicado por María José Caro, la mujer asegura que decidió hablar debido a las amenazas y señalamientos que ha recibido en los últimos días.



“He decidido pronunciarme porque de manera malintencionada me han estado señalando de participar en la muerte del joven Alexander Avendaño”, manifestó.



Según explicó, cuando se produjo la discusión en la embarcación se acercó únicamente para observar lo que estaba ocurriendo y sostuvo que no tuvo participación física en ninguna agresión.

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“Yo en ningún momento participé en ninguna agresión, no lo toqué, no lo empujé y tampoco le pegué”, afirmó.

La mujer también indicó que observó comportamientos que consideró inapropiados por parte del joven y reconoció haber reaccionado verbalmente ante esa situación. No obstante, insistió en que nunca intervino físicamente en el altercado.

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Asimismo, rechazó las versiones que circulan en redes sociales en las que algunas personas la señalan de haber incitado a causar daño al joven.

“Como tampoco es cierto que yo haya gritado que lo ahogaran o que le hicieran daño”, expresó en la grabación.

Cabe destacar que su relato corresponde exclusivamente a una versión difundida por ella misma y no constituye una declaración oficial dentro de la investigación que adelantan las autoridades competentes.

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Asegura haber recibido amenazas

Durante su pronunciamiento, Caro manifestó que ha sido objeto de mensajes intimidatorios desde que comenzaron a circular videos y publicaciones relacionadas con el caso.

“Me han llamado asesina, me han atribuido acciones que jamás cometí”, señaló.

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Además, aseguró que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó medidas de protección mientras se esclarecen los hechos.

La mujer también expresó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales en caso de ser requerida dentro de las investigaciones.

¿Qué dicen las autoridades del caso?

Más allá de los testimonios difundidos en redes sociales, la investigación continúa en manos de las autoridades competentes.

Alexander Avendaño desapareció el 24 de mayo en aguas del embalse El Peñol-Guatapé. Tras más de 120 horas de búsqueda, organismos de socorro lograron recuperar su cuerpo.

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De acuerdo con información conocida hasta el momento, el joven participaba en una celebración a bordo de una embarcación cuando ocurrió el incidente.

Videos que circulan en redes sociales muestran momentos previos a que Avendaño terminara en el agua. En las imágenes se observa una discusión entre varias personas presentes en la embarcación y se escuchan expresiones en las que se manifestaba la intención de que fuese lanzado al agua, palabras que ahora forman parte de los elementos que podrían ser analizados por las autoridades.

#LOÚLTIMO | Hallaron el cuerpo sin vida del joven que se encontraba desaparecido tras haber caído al embalse de Guatapé hace varios días. Esto se sabe



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MinTransporte adviertió sobre posibles sanciones

En medio del proceso de investigación, el Ministerio de Transporte informó que revisa posibles incumplimientos a las normas de seguridad fluvial.

La cartera recordó que la legislación vigente exige el uso permanente del chaleco salvavidas durante los recorridos y prohíbe el embarque de pasajeros o tripulantes en estado de embriaguez, así como el consumo de bebidas alcohólicas durante la navegación.

Según indicó la entidad, de confirmarse conductas contrarias a la normatividad, podrían existir sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para establecer qué ocurrió durante la jornada que terminó con la muerte de Alexander Avendaño.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co