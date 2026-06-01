Murió Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada

La comunidad académica y educativa del país recibió con pesar la noticia del fallecimiento del Mayor General (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D., quien se desempeñaba como rector de la Universidad Militar Nueva Granada. La información fue confirmada por la propia institución a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresó sus condolencias a la familia y destacó el legado que deja al frente de la universidad.



“Con profundo dolor, la Comunidad Neogranadina lamenta el fallecimiento del MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D., rector de la Universidad Militar Nueva Granada”, señaló la institución.

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En el mensaje, la universidad extendió su solidaridad a su esposa, María del Rosario Quijano; a sus hijas, Paola, María Alejandra y Daniela; así como a sus nietas, familiares y seres queridos.

Asimismo, resaltó que su trabajo permanecerá reflejado en los estudiantes, proyectos académicos y procesos institucionales que impulsó durante su trayectoria.



“La educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”, una de las consignas que promovió durante su gestión, fue destacada por la universidad como parte de la visión que continuará orientando el futuro de la institución.



La noticia se conoció pocas horas después de que se realizara una misa por su salud en la sede de Bogotá.

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Rector desde 2024

Javier Alberto Ayala Amaya había sido elegido rector de la Universidad Militar Nueva Granada para el período 2024-2028.

Tras asumir el cargo, expresó públicamente su agradecimiento por la confianza depositada en él y manifestó su compromiso con el fortalecimiento de la institución.

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“Deseo expresar mi profundo sentimiento de gratitud por el honor de haber sido elegido Rector de la Universidad Militar Nueva Granada para el período 2024-2028”, señaló en un comunicado emitido el 9 de febrero de 2024.

En esa misma declaración aseguró que trabajaría por el posicionamiento de la universidad en escenarios nacionales e internacionales y por el cumplimiento de los objetivos establecidos en su plan rectoral.

De acuerdo con el testimonio de los estudiantes, así fue. "Sin dudas, la universidad evidenció un cambio total bajo el periodo en que estuvo presente... Su legado demuestra que sí es posible atender las necesidades de sus estudiantes y trabajar en pro de una educación que beneficie a todos. Que en paz descanse. El mejor rector que ha tenido la UMNG", señaló una estudiante en sus redes sociales.

Así fue su trayectoría

Ayala Amaya construyó una extensa carrera en los ámbitos militar, académico y jurídico.

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Fue Mayor General en retiro del Ejército Nacional, abogado graduado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, profesional en Ciencias Militares y magíster en Seguridad y Defensa Nacionales. Además, obtuvo doctorados en Derecho y en Cuestiones Actuales del Derecho Español e Internacional, así como estudios posdoctorales en Italia.

A lo largo de su trayectoria ejerció cargos de liderazgo en el Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa y diferentes instituciones académicas. También fue docente, investigador, asesor y fundador de la Escuela de Justicia Penal Militar, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

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Su experiencia incluyó labores como profesor en diversas universidades, entre ellas la propia Universidad Militar Nueva Granada, donde años después asumiría la rectoría.

Universidad designó rector encargado

Días antes de conocerse la noticia de su fallecimiento, la Universidad Militar Nueva Granada informó que se había encargado de las funciones de rector al Brigadier General (R) Arnulfo Traslaviña Sáchica, quien se desempeña como vicerrector general de la institución.

Según indicó la universidad, el encargo estará vigente entre el 31 de mayo y el 9 de junio de 2026, mientras las actividades académicas, investigativas, administrativas y de extensión continúan desarrollándose con normalidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co