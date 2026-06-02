Los barrios que tendrán cortes de agua y luz en Bogotá hoy, martes 2 de junio: ¿está el suyo?

Los habitantes de distintos barrios de Bogotá deberán prepararse para interrupciones temporales en los servicios de agua y energía durante este martes 2 de junio de 2026. Las suspensiones fueron programadas por las empresas encargadas de la prestación de estos servicios con el fin de adelantar trabajos técnicos y operativos en sus respectivas redes, respectivamente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Enel Colombia.

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En el caso del servicio de energía, las labores corresponden a mantenimientos y adecuaciones en la infraestructura eléctrica que abastece diferentes sectores de la ciudad. Por esta razón, varios barrios tendrán cortes temporales que se extenderán por varias horas durante el día. Entre las localidades con afectaciones se encuentra Antonio Nariño, Bosa y Fontibón.

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Además de los cortes de energía, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelantará obras de mantenimiento y modernización en distintos puntos de la ciudad, lo que obligará a suspender temporalmente el suministro de agua en varios sectores.



Cortes de luz que habrá en Bogotá este 2 de junio

Antonio Nariño

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 17 Sur a calle 19 Sur entre carrera 9 a carrera 11 – Barrio Ciudad Jardín Sur.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 14 Sur a calle 19 Sur entre carrera 31 a carrera 33 – Barrio La Fragua.

Localidad de Bosa

Desde las 7:30 a. m. hasta las 3:00 p. m. De la calle 79 a calle 81 entre carrera 87 a carrera 89 – Barrio San Bernardino Potreritos.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 92 a calle 95 entre carrera 12 a carrera 15 – Barrio Chicó Norte.

Localidad de Fontibón

Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 115 a carrera 117 entre calle 21 a calle 23 – Barrio Brisas Aldea Fontibón.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 3:45 p. m. De la carrera 71 a carrera 74 entre calle 34 Sur a calle 37 Sur – Barrio Provivienda Occidental.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 52 a calle 64 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Campo Eucarístico.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 56 a carrera 60 entre calle 43 a calle 46 – Barrio La Esmeralda.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 22 a calle 24 entre carrera 35 a carrera 37 – Barrio Ortezal.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 1:15 p. m. De la carrera 18 a carrera 22 entre calle 57 a calle 60 – Barrio San Luis.

La Alcaldía de Bogotá recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas, especialmente en hogares y establecimientos comerciales que dependan de equipos eléctricos o sistemas de refrigeración. También aconseja verificar el estado de electrodomésticos y desconectar aquellos que puedan verse afectados por el restablecimiento del servicio.



Cortes de agua en Bogotá este 2 de junio

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos y Gorgonzola. De la carrera 36 a la carrera 50, entre la avenida calle 13 a la avenida calle 6. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó. De la calle 19 a la avenida calle 22, entre la avenida carrera 116 a la avenida carrera 120. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de válvula.

Ferrocaja, La Giralda, San José de Fontibón. De la avenida calle 22 a la avenida calle 24, entre la carrera 96C a la carrera 102. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de válvula.

Localidad de Kennedy

Tairona. De la calle 6 a la calle 38 sur, entre la carrera 86 a la carrera 89. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central.

De la calle 37 sur a la calle 41 sur, entre la carrera 78B a la carrera 78K.

De la calle 41 sur a la calle 42 sur, entre la transversal 78J a la transversal 78H.

De la transversal 78B a la transversal 74F, entre la calle 40 sur a la calle 41 sur.

De la calle 26 sur a la avenida 1 de Mayo (transversal 73), entre la carrera 78B a la carrera 72C.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Ultima Etapa - Bertha Hernández Ospina El Parque Morabia, Lagos de Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma - Bertha Hernández de Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Moravia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín D Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I Sector, El Rubí II, El Progreso II Sector, Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales - Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boita II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II Sector, Villa Adriana, El Triángulo, Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Americas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nhora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma y Kennedy Supermanzana 6 B Timiza.

Afectación área Occidente: de la avenida 1 de Mayo a la calle 58G sur, entre la carrera 72 a la carrera 78B.

Afectación área 1 Oriente: de la calle 26 sur a la calle 39B sur, entre la transversal 68J a la avenida Boyacá.

Afectación área 2 Oriente: de la calle 20 sur a la calle 39 sur, entre la carrera 51 a la carrera 68.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Tunjuelito

Samoré. De la avenida carrera 33 a la carrera 28, entre la calle 50B sur a la calle 48B sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

La Empresa de Acueducto recomendó a los ciudadanos almacenar únicamente la cantidad de agua necesaria para las actividades básicas del hogar, mantener llenos los tanques de reserva antes del inicio de los cortes y hacer un uso responsable del recurso durante las horas previas y posteriores a la suspensión.

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La entidad también recordó que dispone de atención mediante carrotanques para instituciones de salud, centros de atención prioritaria y lugares con alta concentración de personas que requieran abastecimiento temporal mientras se desarrollan las obras.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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