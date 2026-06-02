TransMilenio estrena nuevos pasajes gratis para gastar en junio 2026: cómo saber si es beneficiario

La Alcaldía de Bogotá comenzó el proceso de recarga de pasajes gratuitos de TransMilenio correspondiente al mes de junio para los ciudadanos que hacen parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). El programa está dirigido a personas en condición de vulnerabilidad y busca facilitar su acceso al sistema de transporte público de la ciudad.

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La administración distrital señaló que la entrega de pasajes gratuitos forma parte de las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de movilidad de las poblaciones priorizadas, permitiéndoles desplazarse hacia diferentes espacios relacionados con empleo, educación, salud, trámites institucionales y actividades comunitarias.

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Más de 740.000 personas recibirán el beneficio en junio

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, durante este ciclo serán beneficiadas más de 740.000 personas, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que se encuentran en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Para esta entrega, el Distrito destinó recursos superiores a los 11.900 millones de pesos.



La cantidad de viajes asignados a cada beneficiario depende de varios factores, entre ellos la clasificación en el Sisbén IV, las condiciones socioeconómicas registradas por cada persona y los criterios establecidos dentro de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado.

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Las autoridades recordaron que las asignaciones se realizan de manera mensual, por lo que los beneficiarios deben activar el subsidio correspondiente a cada ciclo para poder utilizar los pasajes otorgados.



El único requisito para reclamar pasajes gratis en TransMilenio

Uno de los requisitos indispensables para recibir los pasajes gratuitos es contar con una tarjeta TuLlave personalizada. Este proceso permite asociar la tarjeta con la información del usuario y habilitar la entrega de beneficios y subsidios dentro del sistema de transporte.

La Secretaría de Integración Social indicó que las personas que aún no han personalizado su tarjeta deberán realizar el trámite antes de poder acceder a los pasajes asignados. Una vez completado el registro, será necesario esperar la actualización de la información en las bases de datos del sistema.

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La personalización no tiene costo para los usuarios. Sin embargo, quienes no cuenten con una tarjeta deberán adquirir una nueva, cuyo valor actual es de 8.000 pesos.



¿Cómo activar los pasajes gratuitos de TransMilenio?

En taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Confirmar los pasajes asignados.

Finalizar el proceso.

Los ciudadanos beneficiados pueden realizar la activación de los pasajes de dos maneras.



¿Cómo saber si recibirá pasajes gratis en TransMilenio y SITP?

Para acceder al beneficio es obligatorio contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que esta permite identificar a cada persona beneficiaria y realizar la asignación de los pasajes de manera individual. Las personas que ya cuentan con una tarjeta personalizada no deben adquirir una nueva, salvo en los casos en que la tarjeta esté bloqueada o presente inconvenientes técnicos. Para saber si una persona es beneficiaria del programa, se debe realizar una consulta en línea. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Integración Social: www.integracionsocial.gov.co.

Acceder a la sección de Ingreso Mínimo Garantizado.

Seleccionar la opción de consulta de pasajes gratuitos.

Ingresar el número de cédula y el número de la tarjeta TuLlave personalizada.

Hacer clic en "Buscar".

El sistema indicará si la persona es beneficiaria y cuántos pasajes tiene disponibles.

El número de pasajes asignados a cada beneficiario no es igual para todos. La cantidad depende de variables como la clasificación en el Sisbén IV y las condiciones particulares definidas dentro del esquema del Ingreso Mínimo Garantizado. Por esta razón, algunas personas pueden recibir más trayectos que otras, según su nivel de necesidad.

Beneficios de personalizar la tarjeta TuLlave

Además de permitir el acceso a los programas de subsidios distritales, la personalización de la tarjeta ofrece otras ventajas para los usuarios del sistema de transporte público. Entre ellas se encuentra la posibilidad de realizar transbordos sin costo adicional dentro del tiempo establecido por TransMilenio; acceder a viajes a crédito cuando no se dispone de saldo suficiente y contar con mecanismos de protección del saldo en caso de pérdida o robo de la tarjeta.

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En este último caso, el usuario puede reportar la novedad para bloquear la tarjeta y conservar el saldo disponible registrado hasta el momento del cierre de la operación. Si todavía no tiene este formato, los requisitos para tener una tarjeta TuLlave varían según el perfil de cada usuario.



Los ciudadanos colombianos deben presentar su documento de identidad vigente o los soportes autorizados por las autoridades competentes.

o los soportes autorizados por las autoridades competentes. En el caso de los menores de edad, se requiere documentación que permita verificar la identidad del menor y la representación por parte de sus padres o acudientes.

y la representación por parte de sus padres o acudientes. Por su parte, los ciudadanos extranjeros pueden realizar el trámite presentando la cédula de extranjería, el pasaporte vigente o el Permiso por Protección Temporal (PPT), según corresponda.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co