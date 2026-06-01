Hombre habría asesinado a un padre y su hijo por robarlos en Tolima: fue capturado en Buenaventura

Más de siete meses después del asesinato de un padre y su hijo en el sector de la represa de Hidroprado, en Tolima, las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables del crimen que ocurrió en medio de un aparente hurto en una finca de la zona.



Los hechos se registraron en octubre de 2025 y, según la investigación de las autoridades, las dos víctimas habrían sido atacadas cuando presuntamente eran víctimas de un robo dentro de la propiedad. Por este caso, la justicia emitió una orden de captura por los delitos de tortura y homicidio agravado contra un hombre conocido con el alias de “Pocholo”.

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La captura se materializó en las últimas horas en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, durante un operativo adelantado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de Inteligencia Policial de la Policía del Tolima, con apoyo de la Infantería de Marina y el Gaula.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en el muelle principal de Buenaventura, donde los investigadores lograron ubicar y detener al sospechoso, quien era requerido por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué.



Tras su captura, alias “Pocholo” fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada de Ibagué y presentado ante un juez de control de garantías, que definirá su situación jurídica.



Información de inteligencia señala que el detenido sería presunto integrante del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) “Jaime Martínez”, estructura ilegal que delinque en el municipio de López de Micay, Cauca.

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Las autoridades resaltaron que este resultado hace parte de las investigaciones adelantadas para esclarecer el doble homicidio ocurrido en Hidroprado y establecer la posible participación de otras personas en el crimen.

María Paula Rodríguez Rozo

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