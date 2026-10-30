Consejo de Seguridad de la ONU renueva su misión en Colombia hasta 2027, pero excluye reforma rural

El Consejo de Seguridad de la ONU acordó este viernes por unanimidad renovar el mandato de su Misión de Verificación en Colombia hasta el próximo 31 de octubre de 2027 pero incorporó una modificación propuesta por el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la reforma rural. Los 15 miembros del órgano, entre los que se encuentra Colombia, votaron a favor la resolución, que recoge el compromiso del Gobierno de Abelardo de la Espriella para que la reforma rural del país pase a formar parte de las labores de las instituciones nacionales.



Estados Unidos y Reino Unido respaldaron los cambios al mandato

Hace unas semanas, el canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, propuso en la misma cámara que se revisara el trabajo de la misión en el país y defendió que la implementación de la reforma rural integral debe integrarse en las instituciones estatales. La embajadora de Reino Unido ante la ONU, Sarah MacIntosh, que defendió la resolución, celebró el compromiso de Colombia con la reforma rural y el hecho de que pase a formar parte de las instituciones nacionales, ya que, a su juicio, incluyen compromisos para "formalizar la propiedad de la tierra" y "generar oportunidades económicas".

La representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Tammy Bruce, aplaudió la iniciativa de Colombia para "reducir el alcance de la misión a su función principal: verificar la reintegración y las garantías de seguridad". "Ese es exactamente el tipo de implicación que este Consejo debería querer ver en todos los gobiernos anfitriones: no mandatos interminables, sino gobiernos que den un paso al frente y asuman el liderazgo", añadió.

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Actualmente, el Gobierno de Colombia ya ejecuta la reforma, mientras que la misión de la ONU observa y verifica los avances de la implementación del acuerdo en esta materia. Por su parte, el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba, defendió el trabajo de la verificación internacional en materia de la reforma agraria y confió en que la reforma del mandato "no suponga una reducción de la presencia territorial de la misión".



La Misión de Verificación de la ONU en Colombia fue creada en 2017 para supervisar el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. El año pasado, pese a que el órgano de paz también renovó el mandato de la misión por un año, se excluyeron las funciones de verificación sobre las sanciones de la jurisdicción para la paz y el seguimiento al capítulo étnico del acuerdo.



EFE