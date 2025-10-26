En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Consulta del Pacto Histórico: ¿Qué pasará con votos que reciba Daniel Quintero? Registrador responde

Consulta del Pacto Histórico: ¿Qué pasará con votos que reciba Daniel Quintero? Registrador responde

En una reciente rueda de prensa, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó qué pasará con los votos que reciba Daniel Quintero en la consulta de este domingo, pues hace varios días el político anunció su retiro de tal evento electoral.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Daniel Quintero.
Daniel Quintero.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad