Daniel Quintero dice que no participará en la consulta del Pacto Histórico: las razones

El precandidato Daniel Quintero, quien estaba en la terna del Pacto Histórico para elegir a su candidato presidencial, anunció que no participará en la consulta que se tiene programada para el próximo 26 de octubre. En un video compartido en sus redes sociales, el exalcalde de Medellín señaló "que mataron la consulta del Pacto Histórico".

En sus argumentos, mencionó que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas de juego y convirtieron la consulta en interpartidista, lo que consideró que es una violación al acuerdo que realizaron los candidatos de esa terna, que la completan Iván Cepeda y Carolina Corcho.

"Garantizaba que podíamos ir a la consulta de marzo. El establecimiento quiere evitar que podamos participar en un gran frente amplio el próximo 9 de marzo", añadió Quintero, quien reiteró que su voluntad era participar en consultas partidistas que garantizaran su participación, valga la redundancia, en las elecciones de marzo.



El precandidato señaló que, luego de evaluar estos hechos con su equipo jurídico, la campaña tomó la decisión de retirar su nombre y no participar en la consulta del 26 de octubre. "Esto ante la inseguridad jurídica, la falta de garantían y las reiteradas trampas en este proceso", anotó.

No obstante, indicó que sigue firme en su deseo de participar en las elecciones presidenciales del 2026.



El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma. pic.twitter.com/POvU5MZLrL — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 15, 2025

