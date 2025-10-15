En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Daniel Quintero dice que no participará en la consulta del Pacto Histórico: las razones

Daniel Quintero dice que no participará en la consulta del Pacto Histórico: las razones

El precandidato manifestó su desacuerdo con decisiones del CNE y la Registraduría. Anunció que retira su nombre de la consulta del 26 de octubre, pero sigue firme con su candidatura presidencial.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 15 de oct, 2025
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín
