Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Corte Constitucional ampara a trabajadora doméstica de 72 años sin seguridad social

Corte Constitucional ampara a trabajadora doméstica de 72 años sin seguridad social

La mujer fue despedida sin justa causa y su anterior empleador intentó evadir las consecuencias de la ley.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 13, 2025 05:24 p. m.
Pago de prima para empleadas domésticas en Colombia
Pago de prima para empleadas domésticas en Colombia
Foto: archivo

