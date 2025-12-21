Pareja muere en accidente en Buenaventura: hijo sobrevive gracias a un detalle captado en video

El pasado viernes 19 de diciembre, en la tarde, un violento accidente en la vía que conecta Buga con Buenaventura (Valle del Cauca) se convirtió en noticia por su crudeza y una escena devastadora captada en video. Una tractomula, aparentemente sin frenos, embistió por detrás el vehículo en el que viajaban Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, junto con dos de sus hijos, mientras avanzaban con lentitud en un tramo congestionado. El impacto provocó que el coche quedara entre dos tractomulas, completamente aplastado; sus padres murieron en el acto, pero milagrosamente los dos menores sobrevivieron.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Las imágenes, compartidas a través de redes sociales, fueron estremecedoras: el vehículo de la familia quedó irreconocible, reducido a una masa de latas retorcidas. Tras el estruendo, solo se escuchaban gritos y la urgencia de socorro, mientras rescatistas trabajaban para liberar a los menores.



El aterrador detalle: “Chao, Julio”

Horas más tarde del accidente, un hallazgo estremecedor comenzó a circular: un video grabado minutos antes del impacto que demuestra cuán cerca estuvieron del desastre. En una fila de tráfico pesado, el hijo mayor de la pareja, identificado como Julio, salió del carro para orinar en un costado de la vía. Mientras lo grababan entre risas, se escucha a la madre decirle de manera cariñosa: “chao, Julio”. Segundos después, la tractomula colisionó brutalmente contra el vehículo, y todo se tornó caótico.



Hijos de la pareja sobrevivieron al accidente

De acuerdo con reportes de las autoridades, ambos hijos resultaron ilesos del impacto. Fueron rescatados y trasladados a centros médicos en Buenaventura para valoración y atención. Uno de ellos requirió atención más especializada, aunque sin riesgo vital. Ambos recibieron acompañamiento emocional en medio del trauma. Pese al horror del momento, su supervivencia ha sido calificada como un milagro.



La comunidad del corregimiento de Córdoba, cercano a Buenaventura, se sumió en el desconcierto y el dolor. Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, propietarios de un supermercado en el barrio Bellavista, eran conocidos por su calidez y cercanía con los vecinos. Su negocio, “Judas”, y su presencia amable los convertían en referentes del sector.



La labor comercial de la pareja los había convertido en rostros familiares de esa comunidad. Ahora, tras su inesperada partida, vecinos y clientes compartieron en redes mensajes de solidaridad y apoyo, resaltando el vacío que deja su ausencia.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL