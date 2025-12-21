En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Secuestran a 18 soldados durante operaciones contra el ELN en Carmen de Atrato, Chocó: esto se sabe

Secuestran a 18 soldados durante operaciones contra el ELN en Carmen de Atrato, Chocó: esto se sabe

Los uniformados, según denunció el Ejército, fueron secuestrados por un grupo de 200 personas mientras realizaba una operación, y luego fueron llevados a un resguardo indígena.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de dic, 2025
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Colprensa

