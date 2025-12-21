Secuestran a 18 soldados durante operaciones contra el ELN en Carmen de Atrato, Chocó: esto se sabe

El Ejército Nacional informó que 18 uniformados fueron secuestrados por un grupo de 200 personas mientras realizaba una operación contra la guerrilla del Eln en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. En un comunicado, indicaron que fueron llevados a un reguardo indígena, impidiendo que las tropas desarrollaran labores de seguridad y control territorial orientadas a proteger a la población civil en esta zona del departamento.

"El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado, orientadas a la defensa de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio", indicaron las Fuerzas Militares.

Noticia en desarrollo...