Crudas revelaciones sobre cómo hombre en Pasto mató a su perro incinerándolo en un horno

Sherlock se llamaba un perro víctima de una cruel muerte al interior de una vivienda en el barrio Chapal, Pasto, departamento de Nariño. El señalado por este terrible hecho fue identificado como Iván Vallejo Bastidas, quien fue detenido por este caso y enviado a la cárcel mientras se define si es responsable o no por lo que se le acusa.

El supuesto agresor fue visto por un juez de control de garantías como un peligro para la sociedad. Al canino lo mataron el 13 de septiembre.

La comunidad del barrio Chapal se congregó en la URI de la Fiscalía General de la Nación en Pasto para exigir justicia en este terrible caso de maltrato animal y que el señalado agresor responda por lo que se le acusa.



Una ciudadana de la comunidad manifestó a través de redes sociales lo siguiente: “Como animalistas, estamos consternados por la situación tan horrible que se ha presentado en nuestra ciudad. Nos parece aberrante que aún existan personas que sean capaces de quemar vivo a un perrito. No entendemos qué tienen en la cabeza para hacer eso”.



Así Iván Vallejo habría matado al perrito Sherlock

Los elementos materiales probatorios entregados por las autoridades señalan que el hombre habría preparado una hoguera en la terraza de su vivienda del barrio Chapal. Luego, utilizando comida y otras maniobras para distraerlo, habría conducido a Sherlock hacia las llamas. Fue allí donde el perrito fue hallado incinerado.

Por su parte, la Policía de Pasto informó que “se capturó en flagrancia a un ciudadano por el delito de maltrato animal contemplado en la ley 2455. Gracias al llamado oportuno de la comunidad, nuestros uniformados verificaron en la terraza de una vivienda un canino que había sido incinerado, procediendo con la captura del responsable, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

Al señalado agresor se le imputó el delito de muerte a animal agravado, crimen que no fue aceptado por Vallejo.



¿Cómo denunciar maltrato animal?

En Colombia, el maltrato animal está penalizado por la Ley 1774 de 2016 y recientemente reforzado por la Ley 2244 de 2025, que endurece las sanciones para quienes cometan actos de crueldad contra animales. Cualquier ciudadano que sea testigo de maltrato puede denunciarlo ante la Fiscalía General de la Nación, en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de Atención al Usuario, o en las Inspecciones de Policía. También se puede acudir a la línea 123 o a entidades como el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en Bogotá.

Para que la denuncia sea efectiva, es importante aportar pruebas como fotografías, videos, testimonios o informes veterinarios. Si el maltrato es grave —como lesiones severas o muerte— se considera delito penal y puede derivar en prisión, multas económicas e inhabilidades profesionales.

En el caso de Iván Camilo Vallejo Bastidas, señalado de incinerar vivo a su perro Sherlock en la terraza de su casa en el barrio Chapal de Pasto, la Fiscalía lo imputó por el delito de muerte a animal agravada, bajo los parámetros de la Ley 2244.

De ser hallado culpable, Vallejo podría enfrentar una pena de 2 años y 8 meses hasta 4 años y 8 meses de prisión, además de multas de hasta 60 salarios mínimos y inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con animales por hasta 3 años.5

