¿Habrá pico y placa en Medellín en la semana del 5 al 9 de enero? Esto anunció la Alcaldía

Durante las festividades de fin de año y los primeros días de enero, la movilidad en Medellín presenta un comportamiento diferente al del resto del calendario. Menos desplazamientos laborales, salidas de viaje y una reducción general del flujo vehicular llevaron a la administración distrital a mantener suspendida la medida de pico y placa durante la primera quincena de enero.

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Movilidad, la restricción vehicular para carros particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos no estará vigente desde el 23 de diciembre de 2025 y se mantendrá suspendida hasta el viernes 16 de enero de 2026. Esta decisión se tomó con base en análisis técnicos que evidencian una disminución cercana al 21% en la circulación de vehículos durante estas semanas, especialmente en corredores principales de la ciudad.



¿Habrá pico y placa en Medellín en la semana del 5 al 9 de enero?

Una de las dudas más frecuentes de los conductores en el inicio del año es si la medida aplica durante la primera semana laboral completa de enero. En este caso, la respuesta es clara: no habrá pico y placa entre el lunes 5 y el viernes 9 de enero de 2026.

Durante esos días, los vehículos particulares y las motocicletas podrán circular sin restricción relacionada con el número de placa. La suspensión cobija toda la ciudad de Medellín y hace parte del periodo excepcional definido por la Alcaldía para facilitar la movilidad en temporada de bajo flujo vehicular. Sin embargo, como lo han reiterado las autoridades, esta libertad de circulación no implica ausencia de controles ni flexibilización de otras obligaciones para los conductores.



El periodo sin restricción se mantendrá hasta el viernes 16 de enero de 2026. Esto significa que durante toda la primera y la segunda semana del mes los conductores podrán movilizarse sin la limitación habitual por número de placa. La medida volverá a aplicarse a partir del lunes 19 de enero, cuando finalice oficialmente la suspensión decretada por la Alcaldía. Desde ese día, el pico y placa regresará en su horario tradicional y con sanciones desde el primer día, sin semana pedagógica.



¿Cómo funcionará el pico y placa en Medellín cuando regrese?

Una vez se reactive el pico y placa, Medellín retomará de manera temporal la misma rotación que estuvo vigente durante el segundo semestre de 2025, mientras se expide el nuevo decreto para el primer semestre de 2026. La restricción se aplicará de lunes a viernes, entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Para los carros particulares, el criterio será el último número de la placa; para las motocicletas, el primero. La rotación quedará así:



Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

Algunos corredores seguirán exentos del pico y placa una vez la medida se reactive. Entre ellos se encuentran la avenida Regional, la vía Las Palmas y la vía a Occidente, además de los corregimientos y ciertas conexiones como la avenida 33 y la calle 10. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad recordó que municipios del área metropolitana como Bello e Itagüí tienen autonomía para definir sus propias restricciones. Por esta razón, algunos tramos de la Autopista Sur o la avenida Regional fuera de Medellín pueden estar sujetos a normas diferentes.



En cuanto a la nueva rotación de 2026, la Alcaldía de Medellín aún no ha publicado el decreto oficial sobre la rotación del pico y placa para el primer semestre de 2026, pero, tal como ocurre cada año, se espera que se anuncie a finales de enero o comienzos de febrero.

