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Cuerpo hallado en ciénaga de Caucasia sería de estudiante desaparecido de Universidad de Antioquia

Las autoridades de Antioquia encontraron un cuerpo sin vida en las últimas horas que sería del estudiante desaparecido Gabriel Arenas Herazo de la Universidad de Antioquia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 6 de may, 2026
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Cuerpo hallado en ciénaga de Caucasia sería de estudiante desaparecido de Universidad de Antioquia
Gabriel Arenas Herazo desapareció el 30 de abril.
Redes sociales/Archivo

La Alcaldía de Caucasia, en el departamento de Antioquia, reveló en la noche del martes el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio. Desde el pasado 30 de abril, las autoridades estaban en la búsqueda de Gabriel Arenas Herazo, estudiante de 24 años del programa de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de Antioquia. El cuerpo hallado sería el del estudiante.

"Queremos informar a la opinión pública y a la comunidad en general que, gracias al trabajo articulado entre la administración municipal, Gaula Militar y Policía, fue encontrado un cuerpo sin vida en la Ciénaga El Silencio", dijo el alcalde del municipio Jhoan Oderis Montes Cortés en unas declaraciones.

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"Este cuerpo fue levantado por el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía y está siendo identificado plenamente por Medicina Legal. Estaremos informando la identidad de esta persona más adelante", agregó el alcalde.

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Por su parte, un miembro de la Fuerza Pública dijo que "con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional y con todos los gremios de esta actividad, hemos desplegado todas nuestras capacidades técnicas y tácticas, especialmente la inteligencia para poder trabajar este proceso que ha sido bastante tedioso y bastante largo, pero que los hombres y mujeres que conformamos el Gaula militar Bajo Cauca Antioqueño no paramos y no descansamos hasta que logremos llegar a nuestra misión especial".

La Universidad de Antioquia se había unido a la búsqueda del estudiante Gabriel Arenas Herazo. "Como institución comprometida con el bienestar y la protección de su comunidad universitaria, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se intensifiquen las acciones de búsqueda que permitan dar con su paradero lo más pronto posible", había escrito la institución en días pasados.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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