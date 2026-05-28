Cuerpo hallado junto a estación del MÍO en Cali sería de una mujer que desapareció el 21 de mayo

El 25 de mayo se reportó el escabroso hallazgo de un costal que contenía un cuerpo humano, muy cerca de una estación del MÍO, en Cali. Tres días después, las evaluaciones forenses lograron determinar que los restos correspondían a una mujer que había sido reportada como desaparecida este mismo mes. Ahora la familia de esta joven pide justicia y respuestas ante un caso que está rodeado de interrogantes.

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Se trata de Marcela Gómez Sepúlveda, una mujer de 26 años, que fue reportada ante el Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía después que se le perdiera el rastro el pasado 21 de mayo. Según lo conocido por medios locales, Marcela salió de su casa a las 10:58 p. m. y luego no se tuvo más pista de ella.



¿Cómo ocurrió el hallazgo?

Sus restos fueron encontrados en un separador vial que está en la calle 70, entre las carreras 1J y 1H; en inmediaciones de una de las estaciones del transporte público caleño. Una vez se reportó el hallazgo, las autoridades acordonaron la zona para adelantar los actos urgentes de inspección técnica.



(Más detalles aquí: Hallan cadáver dentro de un costal cerca a estación del MIO en el norte de Cali)

Una vez se logró identificar a Marcela durante los exámenes forenses, la Personería Distrital de Cali expresó su rechazo y consternación por el caso, que ya es manejado como asesinato, según las declaraciones del ente de control. “Lamentamos profundamente este hecho que enluta a una familia caleña y genera indignación en toda la comunidad. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, dijo.

Ante este caso, la Personería hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad, rigor y total transparencia las investigaciones necesarias que permitan esclarecer las circunstancias de este crimen, identificar y judicializar a los responsables, garantizando verdad, justicia y reparación.



“La violencia contra las mujeres no puede ser normalizada ni tolerada. Como Ministerio Público, continuaremos vigilantes para que este caso no quede en la impunidad y para que se brinden todas las garantías a las víctimas y sus familias”, declaró.

María Paula Rodríguez Rozo

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