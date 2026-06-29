De la Espriella respondió al mensaje de Karol G, quien le pidió “gobernar para todos”

La cantante colombiana Karol G publicó un mensaje dirigido al presidente electo, Abelardo de la Espriella, pocos días antes de que asuma la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. A través de su cuenta en la red social X, la artista compartió una carta en la que expresó varias reflexiones sobre el inicio del nuevo gobierno y pidió que la administración esté enfocada en todos los colombianos

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En la publicación, Karol G aclaró desde el inicio el sentido de su mensaje. "Señor Presidente: No le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país".

La artista señaló que, tras las elecciones, comienza una nueva etapa para el país y recordó que el reto del nuevo mandatario será gobernar para todos los ciudadanos, sin importar las diferencias políticas. "Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos".



Asimismo, indicó que en Colombia existen diferencias políticas, pero que todos comparten objetivos relacionados con la seguridad, la justicia, las oportunidades y la convivencia. "Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia",

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"Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, ES UNA RESPONSABILIDAD", agregó.

En su mensaje también hizo referencia a distintos sectores de la población, entre ellos niños, familias, campesinos, emprendedores y jóvenes, al señalar que el país necesita avances en diferentes áreas.

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"No puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos".

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?

Horas después, el presidente electo respondió al mensaje de Karol G a través de la misma red social. En su publicación afirmó que durante la campaña manifestó su intención de gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no respaldaron su candidatura.

"Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí. La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes", expresó.

Finalmente, el presidente electo invitó públicamente a la cantante a "unirse a la manada". La interacción entre Karol G y Abelardo de la Espriella se produjo a través de publicaciones en la red social X, luego de la segunda vuelta del pasado 21 de junio y antes de que el mandatario electo asuma oficialmente la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto para el periodo 2026-2030.

Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí.



La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan… https://t.co/TOI1h52sMS — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 29, 2026

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