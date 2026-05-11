¿De qué murió la presentadora de noticias, Bianca Gambino? Esto es lo que se sabe

El mundo del periodismo colombiano ha manifestado su sentido pésame ante la muerte de Bianca Gambino, reconocida periodista y ex presentadora del noticiero de Citytv.



Gambino fue reconocida especialmente por ser uno de los primeros rostros que saludaban a los televidentes de Citynoticias, un programa enfocado en el periodismo local en Bogotá, donde tuvo sus inicios el 19 de marzo de 1999, mismo día en que tuvo lugar la primera emisión del espacio informativo. Acompañada por el periodista Guillermo Villamil como su dupla, ambos daban paso a los colegas que presentaban noticias sobre la capital, Colombia y el mundo.

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Tras su paso por Citytv, Bianca Gambino dio el salto al equipo informativo de CM&, espacio en el que su carrera tuvo una mayor exposición nacional.

Su trayectoria como periodista también fue reconocida con importantes galardones. En el año 2000, Gambino obtuvo el Premio Simón Bolívar, uno de los más importantes del periodismo colombiano, como ganadora de la categoría de Mejor Presentadora.



¿De qué murió Bianca Gambino?

Según informó el programa La Red, la periodista murió después de enfrentar una larga y ardua batalla de dos años contra el cáncer de colon. El diagnóstico de la enfermedad fue manejado con discreción.



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Gambino fue retratada por última vez en el estudio de Citynoticias en 2024 para recrear aquella primera emisión, 25 años después, que la consagró como una reconocida presentadora para los colombianos. Sobre la mesa y ante las cámaras, la periodista recitó las mismas palabras con las que un día abrió el noticiero junto a Guillermo Villamil.

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A 27 años de la primera emisión de Citynoticias, colegas del medio han expresado mensajes de condolencia y han recordado a la profesional con cariño y respeto, exaltando el legado que dejó a sucesores y futuros periodistas que buscan un espacio en la televisión informativa de Colombia.

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