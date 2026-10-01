Ratifican condena a Tomás Velasco por agresión a diseñadora Johana Rojas: "La justicia se demora"

El Tribunal Superior de Cali ratificó en segunda instancia la condena de 16 años de prisión emitida contra el empresario Tomás Velasco Castañeda, hallado culpable de abusar física y sexualmente de su expareja, la reconocida diseñadora y modelo colombiana Johana Rojas. Tras un prolongado litigio que se extendió durante cinco años en las estancias judiciales, la corporación judicial dejó firme el fallo dictado en este emblemático caso de violencia contra la mujer. La víctima expresó en Noticias Caracol que recibe este fallo judicial con tranquilidad tras años de haber emprendido su batalla legal.



El proceso legal que enfrentó Johana Rojas estuvo caracterizado por múltiples dilaciones del sistema de justicia. La agresión denunciada inicialmente por la modelo se conoció de manera pública mediante un desgarrador testimonio audiovisual difundido en sus canales digitales, en el cual expuso las secuelas físicas del ataque del que fue víctima. A pesar de la gravedad de los hechos presentados por la representación de la víctima y la Fiscalía, el transcurso del expediente judicial afrontó barreras procesales severas.

Durante los cinco años en que se extendió la contienda judicial, el acusado logró obtener la libertad por vencimiento de términos en una de las etapas institucionales del proceso. Adicionalmente, las audiencias del juicio oral tuvieron que repetirse de forma atípica. Sobre estas complejidades técnicas, la propia víctima relató que le tocó hacer el juicio oral en tres ocasiones, cuando normalmente se hace únicamente en dos si lo solicita la defensa o la fiscalía. Esto ocurrió debido a que el registro técnico del expediente original sufrió la pérdida total de sus archivos grabado de audio y video.



En diálogo con Noticias Caracol, la diseñadora y exmodelo Johana Rojas detalló las sensaciones personales al enterarse de la confirmación formal del fallo acusatorio. Con una postura reflexiva ante las pantallas del noticiero, la profesional de la moda detalló el impacto emocional y psicológico que generó la batalla judicial en su vida cotidiana.

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"En este momento me siento tranquila, me siento feliz, me siento muy feliz porque al fin hubo justicia. Hace 5 años fue la agresión sexual y física y ayer nos levantamos con la noticia que lo habían declarado culpable en segunda instancia, entonces es algo que me da mucha felicidad", declaró Johana Rojas en la emisión informativa.



Asimismo, la diseñadora expuso abiertamente los diagnósticos clínicos que debió afrontar y superar con la guía de expertos de la salud durante los cinco años posteriores al ataque sufrido. Indicó al respecto que transitó por periodos de terapia médica debido a un cuadro severo de estrés postraumático, crisis de ansiedad y estados de depresión. Manifestó que todo ese proceso emocional fue más llevadero gracias al constante acompañamiento afectivo de su familia, su pareja y el núcleo de personas más allegadas.



El fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal Superior de Cali constituye un referente frente a los procesos legales vinculados a delitos contra la integridad sexual y la violencia física ejercida sobre las mujeres. La resolución judicial deja en firme la pena privativa de la libertad por 16 años contra el empresario Tomás Velasco Castañeda, concluyendo así el expediente que conmocionó a la opinión pública nacional.

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La experiencia compartida por Johana Rojas busca sentar un mensaje de firmeza para otras mujeres víctimas de agresiones que enfrentan la decisión de acudir a las autoridades administrativas e institucionales para solicitar protección. Pese a la lentitud de los términos legales descritos en este expediente específico, la ratificación en segunda instancia concluye una senda de juzgamiento con condena efectiva para el agresor. Para la modelo, el cierre definitivo de este capítulo legal marca la pauta para sanar las secuelas emocionales de la agresión y recuperar plenamente la tranquilidad física y personal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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