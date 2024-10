Denuncian desaparición de 480 millones de pesos de las cuentas del Concejo de Manizales

El Concejo de Manizales enfrenta una crisis tras descubrir que $480 millones desaparecieron de sus cuentas bancarias, presuntamente por un hackeo. El presidente del Concejo, Luis Gonzalo Valencia, en entrevista con Noticias Caracol en vivo , denunció que el robo se realizó en tres transacciones sospechosas efectuadas en un corto lapso.

Valencia detalló que la tesorera de la entidad notó la ausencia del dinero mientras intentaba realizar un pago de rutina. De inmediato, la funcionaria reportó la anomalía, y se procedió a contactar al Banco de Occidente, la entidad que se encargó de la transacción, que rápidamente congeló las cuentas del Concejo para evitar mayores pérdidas.

El incidente ocurrió el pasado 15 de octubre, entre las 9:15 a.m. y la 1:00 p.m., cuando se registraron tres movimientos bancarios no autorizados, uno a las 9:15 a.m., otro a las 9:16 a.m., y el último a la 1:00 p.m.

La tesorera de la entidad se percató de la falta del dinero al intentar hacer un pago en la tarde del mismo día, pero no recibió ninguna notificación del banco sobre las transacciones, lo que retrasó la detección del fraude.

¿Para qué era el dinero que necesitaba el Concejo de Manizales?

El presidente del Concejo de Manizales explicó que el dinero aparentemente robado estaba destinado a cubrir gastos esenciales del Concejo, como nómina, papelería y otros costos operativos. También explicó que este tipo de situaciones son cada vez más comunes, pese a las precauciones que se toman en las entidades oficiales para evitar ciberataques.

El CTI de la Fiscalía ha estado trabajando en el lugar, revisando los equipos de la tesorería del Concejo para obtener pistas sobre cómo fue posible el desvío de una suma tan significativa. Hasta el momento, no se ha descartado ninguna hipótesis sobre cómo los atacantes lograron vulnerar la seguridad bancaria.

¿A dónde fueron enviados los 480 millones de pesos?

El dinero fue presuntamente enviado a la cuenta de Aguas de Aburrá, una compañía suministradora de agua y, según las declaraciones de Valencia, el Concejo de Manizales no tiene ninguna vinculación con esta empresa.

El Banco del Occidente congeló las cuentas, tanto del Concejo de Manizales como de Aguas de Aburrá, y los funcionarios están esperando resultados de la investigación para pasar el informe respectivo.

Por su parte, el Banco de Occidente ha indicado que requerirá varios días para presentar un informe detallado sobre el caso. Las autoridades también están en comunicación con la Policía Metropolitana de Medellín para verificar si existen otras denuncias similares y obtener más información sobre los movimientos bancarios que tuvieron lugar en esa ciudad.

Y continúan las investigaciones para rastrear a los responsables para recuperar los fondos robados. Mientras tanto, la tesorería del Concejo se mantiene en vigilancia estricta y con sus cuentas congeladas hasta que se resuelva el caso.

