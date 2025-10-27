Nueva ruta zonal de Transmilenio conectará dos localidades en el sur de Bogotá: vea su recorrido

Desde este lunes 27 de octubre comenzó a funcionar una nueva ruta del componente zonal del sistema de transporte de Bogotá. Se trata de la GH545, un servicio circular que une los barrios Villa del Río, en la localidad de Bosa, y El Ensueño, en Ciudad Bolívar. El recorrido también permitirá a los usuarios acceder a la troncal NQS Sur a través de una parada frente a la estación de Transmilenio Madelena.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con información de Transmilenio, el nuevo servicio atenderá a cerca de 1.000 pasajeros diarios, en promedio. Su implementación responde a solicitudes de la comunidad y a estudios de movilidad que identificaron la necesidad de mejorar los trayectos entre ambos sectores del suroccidente de la ciudad, donde la demanda de transporte local se ha incrementado durante los últimos años.



Nueva ruta de Transmilenio conectará a Ciudad Bolívar con Bosa

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que el trazado de esta ruta se definió tras reuniones con residentes de las zonas por donde pasa la ruta. Según dijo, el objetivo es ofrecer un enlace que facilite los desplazamientos cotidianos hacia puntos de empleo, estudio o conexión con el sistema troncal.

El servicio funcionará de lunes a sábado, entre las 4:00 de la mañana y las 10:00 de la noche. El tiempo estimado del recorrido completo oscila entre 28 y 40 minutos, dependiendo del tráfico, mientras que cada trayecto parcial puede tomar entre 14 y 20 minutos. Para la operación se asignaron cuatro buses con capacidad de 50 pasajeros, a cargo del concesionario ETIB S.A.S.. La frecuencia de paso proyectada es de diez minutos en horas pico, aunque podría variar según la demanda y las condiciones de movilidad.



Recorrido y puntos de parada

En sentido hacia El Ensueño (H545), la ruta incluye nueve paradas:



Barrio Guadalupe – Carrera 63 con Autopista Sur (frente al centro comercial Villa del Río)

Barrio Guadalupe – Autopista Sur con Carrera 63

Estación Madelena – Carrera 67 con Autopista Sur

Barrio Rafael Escamilla – Carrera 67 con Calle 59 Sur

Barrio Madelena – Carrera 67 con Calle 60A Sur

Barrio Madelena – Carrera 67 con Calle 62B Sur

Barrio Atlanta – Carrera 67 con Calle 65 Sur

Parque Residencial El Paraíso – Calle 59C Sur con Transversal 70

Barrio El Ensueño – Calle 59C Sur con Carrera 52

En el trayecto de regreso hacia Villa del Río (G545), se establecieron once puntos de parada:



Urbanización Atlanta – Avenida Gaitán Cortés con Avenida Villavicencio

Barrio El Ensueño – Avenida Gaitán Cortés con Transversal 63

Barrio Atlanta – Calle 59 Sur con Transversal 60

IED Rogelio Salmona – Transversal 59 Sur con Calle 59 Sur

Barrio Atlanta – Transversal 66A con Calle 59 Sur

Barrio Atlanta – Carrera 67 con Calle 66 Sur

Barrio Madelena – Carrera 67 con Calle 62B Sur

Barrio Madelena – Carrera 67 con Calle 60A Sur

Barrio Madelena – Carrera 67 con Calle 57V Sur

Estación Madelena – Autopista Sur con Carrera 66A

Barrio Guadalupe – Carrera 63 con Autopista Sur

Dentro del trazado se incluyeron tres nuevos paraderos, ubicados en puntos donde los residentes habían solicitado mayor cobertura. La idea es facilitar el acceso al servicio sin que los usuarios tengan que desplazarse largas distancias a pie.



Nueva ruta conectará con la troncal NQS sur

Uno de los aspectos más relevantes del recorrido es su conexión directa con la troncal NQS Sur, una de las principales vías de acceso al centro y norte de la ciudad. La parada frente a la estación Madelena permitirá a los pasajeros hacer trasbordo hacia el sistema troncal, utilizando la tarjeta TuLlave, sin necesidad de pagar un nuevo pasaje dentro del tiempo permitido por el sistema integrado.



Transmilenio recordó que los horarios, recorridos y mapas actualizados de las rutas se pueden consultar en la página web oficial www.transmilenio.gov.co, en la aplicación TransMiApp, y en los canales de comunicación de la entidad en WhatsApp y redes sociales. También recomendó a los pasajeros verificar los paraderos habilitados y planear sus trayectos con anticipación.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co