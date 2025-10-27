En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nueva ruta zonal de Transmilenio conectará dos localidades en el sur de Bogotá: vea su recorrido

Nueva ruta zonal de Transmilenio conectará dos localidades en el sur de Bogotá: vea su recorrido

Este nuevo servicio circular en el suroccidente de Bogotá busca facilitar los trayectos diarios y reducir los tiempos de viaje hacia los principales corredores viales.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de oct, 2025
Nueva ruta zonal de Transmilenio conectará dos localidades en el sur de Bogotá: vea su recorrido
El nuevo servicio de Transmilenio atenderá a cerca de 1.000 pasajeros diarios, en promedio. -
Getty Images/ Freepik

