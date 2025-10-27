En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Colombiana víctima de trata de personas reveló modus operandi: su amiga era la jefa y así la engañó
Exclusivo

Colombiana víctima de trata de personas reveló modus operandi: su amiga era la jefa y así la engañó

Noticias Caracol habló con una de las víctimas de una banda que se dedicaba a la trata de personas desde Colombia a países de Oriente Medio. Al menos diez personas fueron capturadas. Así fue desmantelada la red.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Así desmantelaron una banda dedicada a la trata de personas: víctima revela detalles

Publicidad

Publicidad

Publicidad