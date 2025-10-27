En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Defensoría exige al ELN la liberación de funcionarios de Fiscalía y Policía secuestrados en Arauca

Defensoría exige al ELN la liberación de funcionarios de Fiscalía y Policía secuestrados en Arauca

Se trata de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), secuestrados el 8 de mayo, y dos policías, retenido el 20 de julio.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 27 de oct, 2025
ELN

