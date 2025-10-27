Detalles del sicariato frente al búnker de la Fiscalía de Bogotá: hombre fue baleado en restaurante

La tarde de este lunes 27 de octubre se reportó un nuevo caso de sicariato en Bogotá. De acuerdo con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, el hecho se registró en inmediaciones del Búnker de la entidad de investigación y acusación y la Gobernación de Cundinamarca. Noticias Caracol conoció que la víctima fue atacada saliendo de un establecimiento comercial, en el occidente de la capital.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este medio que el Cuerpo Técnico de Investigación se encuentra en el punto recolectando pruebas para "establecer móviles y posibles motivos". Por lo pronto, no se ha confirmado la identidad del fallecido, sin embargo, se puntualizó que no se trata de un funcionario de las entidades cercanas y que sería un comerciante.

El hecho sucedió específicamente en el complejo empresarial Capital Towers, ubicado sobre avenida La Esperanza con carrera 52. En el punto, dentro de un establecimiento comercial del edificio, un hombre fue interceptado saliendo del mismo y recibió varios impactos de bala. El homicidio se reportó sobre las 3:40 p. m. y versiones preliminares informan que se habrían escuchado cuatro detonaciones.



La víctima fue identificada como un hombre de aproximadamente 50 años, quien habría estado acompañado con una mujer en el momento del ataque, presuntamente su esposa. En redes sociales se difundieron imágenes de las autoridades trasladando al sujeto, que vestía una camisa blanca y una chaqueta color azul, a un centro médico. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su fallecimiento a los pocos minutos.



Los primeros informes indican que el agresor habría huido del lugar a pie, aunque las autoridades investigan si posteriormente abordó una motocicleta o un vehículo para escapar. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación y ya revisa las cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable. Por el momento, el lugar permanece acordonado y bajo custodia de unidades de la Policía y de criminalística, mientras avanza el levantamiento de pruebas. Uniformados de la Policía Metropolitana se mantuvieron en el perímetro de seguridad delimitado sobre la avenida La Esperanza, lo que generó congestión vehicular durante la tarde.

Publicidad

Las diligencias judiciales incluyeron el registro fotográfico de la escena, la recolección de vainillas y la revisión de las cámaras de vigilancia ubicadas en el edificio y sus alrededores. De acuerdo con información preliminar, la víctima era un ciudadano que habría llegado minutos antes al restaurante donde se produjo el ataque. Los investigadores buscan establecer si el homicidio fue planeado con seguimiento previo y si el agresor actuó solo o con apoyo logístico.

El cuerpo de la víctima fue ingresado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se espera que los familiares puedan identificarlo formalmente y se determinen las causas exactas de la muerte. En paralelo, la Fiscalía avanza en la recolección de testimonios y pruebas documentales que permitan esclarecer los móviles del crimen.

Publicidad

*Noticias en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.