En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Detalles del sicariato frente al búnker de la Fiscalía de Bogotá: hombre fue baleado en restaurante

Detalles del sicariato frente al búnker de la Fiscalía de Bogotá: hombre fue baleado en restaurante

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación le confirmaron a Noticias Caracol que la víctima sería un comerciante, quien se encontraba por la zona. Esto es lo que sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Detalles de asesinato frente al búnker de la Fiscalía de Bogotá: hombre fue baleado en restaurante
Detalles de asesinato frente al búnker de la Fiscalía de Bogotá: hombre fue baleado en restaurante
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad