Detalles de la repentina muerte de empresario colombiano en playas de República Dominicana

Hugo Alberto Zuluaga, un empresario colombiano reconocido por sus aportes en el sector tecnológico del país, murió el pasado 3 de abril mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en la playa de Bávaro, en Punta Cana, República Dominicana. Zuluaga, de 57 años y quien fue fundador de la compañía Quipux, se encontraba bañándose en el mar cuando, de repente, una ola lo arrastró.

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Varias figuras reconocidas lamentaron el fallecimiento del empresario, quien junto con su compañía había trabajado por más de 50 años en "crear soluciones de movilidad sostenibles, seguras y amigables", según la página web de Quipux. La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) resaltó que "Hugo Zuluaga fue uno de los pilares en la modernización de los procesos de movilidad y transporte en Colombia, así como un aporte fundamental en la creación y consolidación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT)".

Asimismo, la federación resaltó "su visión, liderazgo y compromiso con la innovación, así como su valioso aporte al avance de soluciones que han sido cruciales para la gestión de la movilidad en los territorios. Hoy despedimos no solo a un empresario visionario, sino también a un ser humano admirable, cuya calidez, sencillez y compromiso dejaron huella en muchas personas e instituciones".



Detalles de accidente que sufrió empresario en República Dominicana

Zuluaga se encontraba con sus hijos de 12 y 14 años en la playa que colinda con el Hotel Hard Rock de Punta Cana. De acuerdo con los registros, el empresario y su familia habían ingresado a tierras dominicanas el pasado 28 de marzo, y tenían previsto retornar a Colombia el 4 de abril. El hombre se estaba quedando en un complejo hotelero cercano al lugar donde se registró el accidente.



Todo transcurría con aparente normalidad, hasta que, aproximadamente a las dos de la tarde, la Inspectoría de la playa Bávaro recibió una llamada de urgencia por un turista que estaba pidiendo auxilio, pues había sido arrastrado por un fuerte oleaje, perdiendo el control, según informó el canal de noticias local CDN. Aunque sus hijos también estaban presentes cuando llegaron las fuertes olas, los menores resultaron fuera de peligro.



Al lugar inmediatamente llegaron rescatistas y socorristas del hotel, junto al personal médico del Grupo Hospiten Clínica Assist. Varias imágenes muestran que las autoridades trataron de socorrer en una camilla al empresario y, tras no obtener respuesta, lo trasladaron a una ambulancia. Sin embargo, en el trayecto al hospital el hombre falleció. El deceso se oficializó alrededor de las 2:25 de la tarde.

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El diario local Diario Libre indicó que el médico legista, doctor Polanco Guzmán, afirmó que el diagnostico del cuerpo determinó que el fallecimiento se produjo a causa de hipoxia cerebral por asfixia por ahogamiento. El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos correspondientes de repatriación.



Despiden al empresario Hugo Alberto Zuluaga

Varios empresarios y personalidades han lamentado el fallecimiento de Hugo Alberto Zuluaga. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, escribió en su cuenta de X lo siguiente: "¡Dios lo tenga en su Gloria y le dé sosiego a la familia!". Asimismo, el alcalde de Envigado, Raúl Cardona, afirmó: "Le agradezco su visión y el impacto real que dejó en la forma en que servimos a los ciudadanos desde lo público".

Por su parte, el empresario Mauricio Tobón escribió: "Un hermano me regalo la vida y Dios hoy se lo ha llevado. Hugo Zuluaga fue el mejor de los hijos, un Papá único, un esposo entregado a su mujer, un ciudadano ejemplar, el mejor de los amigos, el mejor jefe. (...) Quipux llego con sus soluciones a los 5 continentes y consolidó una compañía con cerca de 5 mil empleados. Descansa en paz mi hermano, mi amigo, mi parcero".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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