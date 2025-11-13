Detalles del crimen e identidad de las víctimas de ataque sicarial dentro de camioneta en Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta reportaron el crimen de dos hombres que iban a bordo de una camioneta en el barrio Buenos Aires. Los sicarios llegaron en una motocicleta y les dispararon en repetidas ocasiones a las víctimas, quienes fueron identificadas como Luis Antonio Herrera Navarro, de 32 años, y Erick Moreno, de 26.



Los hechos ocurrieron sobre las 8:30 de la mañana del pasado martes en la avenida 5 con calle 29. Los hombres asesinados iban en un vehículo de placas ODG-944.

Tras el crimen, los sicarios escaparon en la moto dejando a Herrera y Moreno gravemente heridos. De acuerdo con el medio *La Opinión*, Erick Moreno murió en el lugar del ataque y su cuerpo quedó tendido en uno de los asientos traseros de la camioneta. El cadáver fue levantado pro funcionarios de la Brigada Interinstitucional de Homicidios.

A Luis Antonio Herrera, por su parte, lo alcanzaron a llevar al Policlínico de Atalaya por parte de residentes de la comunidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, el hombre de 32 años terminó perdiendo la vida.



También se conoció que dentro de la camioneta había una tercera persona. Según el medio citado, esta persona resultó ilesa del ataque sicarial.



Las autoridades comenzaron las investigaciones y se encuentran revisando cámaras de seguridad de la zona para lograr identificar a los sicarios que terminaron con la vida de estas personas, además de la ruta que tomaron tras el crimen.



¿Quiénes eran los hombres asesinados dentro de cmaioneta en Cúcuta?

Finalmente, de los dos hombres asesinados se conoció lo siguiente: Luis Antonio Herrera era dueño de un lavadero de carros ubicado en el centro de la ciudad de Cúcuta, mientras que Erick Moreno tenía una empresa agrícola.

