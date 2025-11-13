En vivo
Detalles del crimen e identidad de las víctimas de ataque sicarial dentro de camioneta en Cúcuta

Una de las víctimas falleció en uno de los asientos traseros del vehículo, mientras que la otra alcanzó a ser llevada a un centro asistencial, pero minutos después falleció.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de nov, 2025
Una tercera persona resultó ilesa -
