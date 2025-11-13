Icfes publica el calendario oficial para la entrega de resultados de Saber Pro y TyT 2025

Si usted es uno de los miles de futuros profesionales que están a punto de culminar sus procesos académicos, la espera está llegando a su fin. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ha hecho un anuncio confirmando las fechas en las que los estudiantes podrán conocer los resultados de las pruebas Saber Pro y TyT.

El domingo 9 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT. Esta fue una jornada masiva y crucial que involucró a más de 235.000 estudiantes en todo el país, distribuidos en más de 400 sitios de aplicación. Estos exámenes están dirigidos específicamente a una población muy particular: aquellos estudiantes que se encuentran en el último semestre de sus carreras, ya sean programas profesionales universitarios o programas técnicos y tecnológicos.



¿Cuándo se publican los resultados de las pruebas Saber Pro y TyT del Icfes?

El Icfes ha señalado que la fecha a partir de la cual se podrán consultar los resultados individuales es el viernes 27 de febrero de 2026. Esta fecha es el punto de inflexión donde miles de estudiantes podrán visualizar y descargar su puntaje oficial y el certificado individual, documentos fundamentales para el cierre de su ciclo universitario.



¿Cómo consultar mis resultados?

Para aquellos que no están familiarizados con la plataforma del Icfes, acceder a los resultados puede parecer un proceso complejo, pero la entidad ha dispuesto pasos claros a seguir en su página web oficial. Para empezar, el estudiante deberá dirigirse al sitio web del Icfes y buscar la sección titulada ‘Resultados’, la cual se encuentra en la parte inferior de la página principal. Una vez allí, debe seleccionar el tipo de prueba que se presentó: Saber Pro o Saber TyT.



Finalmente, el sistema solicitará que se diligencien campos con información personal básica para garantizar la identidad del evaluado. Estos datos incluyen el número de documento de identidad, la fecha de nacimiento o, si se tiene a mano, el número de registro del examen. Tras completar este paso, el estudiante podrá visualizar el resultado, y lo más importante, descargar tanto el puntaje oficial como el certificado individual.



Certificado de presentación de las pruebas del Icfes

Es importante notar que no todos los documentos de la prueba tienen la misma fecha de publicación. Antes de que los puntajes individuales estén disponibles en febrero de 2026, los estudiantes podrán acceder al certificado de asistencia. Este comprobante estará disponible mucho antes, a partir del 1° de diciembre de 2025, aunque, una vez se realiza el examen, si este fue presencial, la persona encargada del aula le entregará dicho certificado en físico. Este documento no contiene el puntaje, pero tiene una función administrativa esencial: acredita la presentación del examen. Las instituciones educativas suelen solicitar este comprobante como parte de sus requisitos para trámites de grado o administrativos.



¿En qué consiste las pruebas Saber Pro y TyT?

Las Saber Pro no solo son un examen de admisión ni un simple test final. Es definido como un instrumento de evaluación estandarizada cuya función principal es la medición externa de la calidad de la educación superior en el país. En términos sencillos, el examen Saber Pro es como un gran chequeo nacional que verifica las competencias que han adquirido los estudiantes que están a punto de finalizar sus programas profesionales universitarios. De manera similar, la prueba Saber TyT cumple esta función para los egresados de programas técnicos y tecnológicos. El Icfes administra una amplia variedad de evaluaciones, incluyendo las pruebas Saber 11, TyT y el examen Saber Pro. Esta evaluación no solo proporciona una nota al estudiante, sino que también ofrece un panorama a las instituciones educativas y al país sobre las fortalezas y debilidades del sistema de educación superior.



La estructura de las pruebas Saber Pro

La prueba Saber Pro está meticulosamente estructurada para cubrir una amplia gama de habilidades esenciales, dividiéndose en dos grandes conjuntos de competencias: las genéricas y las específicas. El primer conjunto evalúa cinco módulos que son considerados esenciales para cualquier profesional, independientemente de su campo de estudio, sea ingeniería, medicina o humanidades. Estos son el "kit de herramientas" intelectuales mínimas que debe tener un egresado. Los cinco módulos genéricos son:



Lectura Crítica: este módulo evalúa la capacidad de comprender, interpretar y evaluar textos complejos. Hay una infografía y niveles de desempeño específicos para este módulo, disponibles para consulta. Razonamiento Cuantitativo: se centra en la habilidad para usar la información numérica y matemática para resolver problemas en contextos diversos. Competencias ciudadanas: este módulo evalúa el conocimiento de la Constitución, los derechos y deberes ciudadanos, y la capacidad de participar de manera informada y responsable en la sociedad. Existen infografías y niveles de desempeño para este módulo. Comunicación Escrita: mide la habilidad del estudiante para producir un texto claro, coherente y bien argumentado. Al igual que los demás, cuenta con infografías y niveles de desempeño específicos. Inglés: evalúa la competencia en el idioma extranjero, un requisito cada vez más indispensable en el mundo laboral. Los interesados pueden consultar la infografía de Inglés y los niveles de desempeño, con una distinción en la vigencia: desde 2007 hasta 2020, y los niveles vigentes desde 2021 hasta la actualidad.

Los módulos específicos (conocimiento de área)

El segundo grupo de competencias se sumerge en el conocimiento especializado. Estos módulos están asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes presentan de acuerdo con su área de formación profesional. La oferta es muy amplia y refleja la diversidad de los programas universitarios. Para ilustrar la vasta cantidad de áreas que evalúa el Icfes, a continuación, le mencionamos algunos de los módulos específicos sobre los que la entidad proporciona infografías y niveles de desempeño, lo que subraya la profundidad con la que se evalúa cada campo:



Ciencias de la Salud: módulos como Análisis de Problemáticas Psicológicas, Atención en Salud, Cuidado de Enfermería en los Ámbitos Clínico y Comunitario, Diagnóstico y Tratamiento en Salud Oral, Fundamentación en Diagnóstico y Tratamiento Médico, Promoción de Salud y Prevención de la Enfermedad y Salud y Bienestar Animal.

módulos como Análisis de Problemáticas Psicológicas, Atención en Salud, Cuidado de Enfermería en los Ámbitos Clínico y Comunitario, Diagnóstico y Tratamiento en Salud Oral, Fundamentación en Diagnóstico y Tratamiento Médico, Promoción de Salud y Prevención de la Enfermedad y Salud y Bienestar Animal. Ingenierías y Diseño: se evalúan áreas como Diseño de Obras de Infraestructura, Diseño de Procesos Industriales, Diseño de Sistemas de Control, Diseño de Sistemas de Manejo de Impacto Ambiental, Diseño de Sistemas Mecánicos, Diseño de Procesos Productivos y Logísticos, Diseño de Sistemas, Procesos y Productos Agroindustriales, Diseño de Software, Formulación de Proyectos de Ingeniería y Generación de Artefactos.

se evalúan áreas como Diseño de Obras de Infraestructura, Diseño de Procesos Industriales, Diseño de Sistemas de Control, Diseño de Sistemas de Manejo de Impacto Ambiental, Diseño de Sistemas Mecánicos, Diseño de Procesos Productivos y Logísticos, Diseño de Sistemas, Procesos y Productos Agroindustriales, Diseño de Software, Formulación de Proyectos de Ingeniería y Generación de Artefactos. Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas: aquí encontramos módulos clave como Análisis Económico, Comunicación Jurídica, Gestión del Conflicto, Intervención en Procesos Sociales, Investigación en Ciencias Sociales, Investigación Jurídica y Procesos Comunicativos.

aquí encontramos módulos clave como Análisis Económico, Comunicación Jurídica, Gestión del Conflicto, Intervención en Procesos Sociales, Investigación en Ciencias Sociales, Investigación Jurídica y Procesos Comunicativos. Administración y Gestión: incluyen Gestión de Organizaciones, Gestión Financiera e Información y Control Contable.

incluyen Gestión de Organizaciones, Gestión Financiera e Información y Control Contable. Educación: evalúa competencias centrales como Enseñar, Evaluar y Formar.

evalúa competencias centrales como Enseñar, Evaluar y Formar. Ciencias Agrícolas: abarca la Producción Agrícola y la Producción Pecuaria.

