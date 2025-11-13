En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Duro relato de hombre que perdió a su esposa en Armero: "Estábamos peleados, no pude salvarla"

Duro relato de hombre que perdió a su esposa en Armero: "Estábamos peleados, no pude salvarla"

Jesús Otálora narró con dolor cómo aquel fatídico día sintió que "estábamos preparados para la muerte" y recordó cómo no pudo salvar a su esposa, quien murió en medio de lodo y cenizas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de nov, 2025
Duro relato de hombre que perdió a su esposa en tragedia de Armero: "Estábamos peleados"
Tragedia de Armero -
Noticias Caracol / AFP

