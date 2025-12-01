Detalles sobre guardia el Inpec que habría asesinado a su pareja, una patrullera de la Policía

En una vivienda del barrio Primero de Mayo, en Valledupar, Cesar, la patrullera de la Policía Nacional Vanessa de León Pertuz, de 25 años, quedó tendida en el piso luego de ser apuñalada, al parecer, por su pareja sentimental, identificado como Giovani Mauricio Durán Quintero.

El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, dijo que el señalado feminicida de la patrullera es un sujeto con el que “tenía una relación desde hace 8 años. Le propinó impactos con arma cortopunzante en el pecho, lo que le ocasionó la muerte”.

De acuerdo con las autoridades, el señalado asesino es un dragoneante del Inpec, quien fue remitido a un centro asistencial luego de que intentara quitarse su propia vida tras cometer el feminicidio.



“Esta persona huyó y se trató de lanzar desde una terraza. Allí fue capturado por el personal del cuadrante”, explicó el coronel.



El papá de la patrullera de la Policía Nacional Vanessa de León Pertuz habló con Noticias Caracol y pidió justicia en este caso y espera que estos casos de feminicidio no se repitan: “Ella era policía comunitaria en Chimichagua, ella venía porque su hijo se iba a graduar, ella venía para el evento que era ese mismo día a las 4:00 de la tarde”.

Las autoridades le imputaron a Giovani Mauricio Durán Quintero el delito de feminicidio y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se esclarecen los hechos y se define su responsabilidad en el crimen.



Crimen en Cantón Norte de Bogotá: hipótesis de muerte de dos oficiales

La muerte del capitán Pablo Masmela y de la subteniente María Mora ocurrió en el Cantón Norte de Bogotá, específicamente en el parqueadero del batallón Córdoba, dentro de un carro gris. El suceso tuvo lugar la noche de un miércoles, alrededor de las 8:30 p.m., dentro de las instalaciones de la Escuela de Infantería.

Según los testigos de los hechos, quienes incluían a una compañera de la subteniente Mora que se encontraba en la parte de atrás del vehículo, el capitán Masmela sacó un arma y le disparó a la subteniente en por lo menos cinco ocasiones. Tras el asesinato, el oficial posteriormente se quitó la vida. Tras escucharse varias detonaciones, las autoridades fueron llamadas a través de la central de radio y, al verificar el lugar, encontraron los cuerpos sin vida de los dos oficiales al interior del vehículo particular.

La hipótesis preliminar manejada tanto por el Ejército Nacional como por las autoridades es que las situaciones que desencadenaron la tragedia fueron de carácter personal. Los dos oficiales, que se habían citado en el Cantón Norte después de que salieron de una cafetería dentro de la guarnición, aparentemente mantenían una relación sentimental. No obstante, uniformados cercanos a las víctimas aseguraron que la subteniente Mora ya había terminado la relación con el capitán al momento de reencontrarse con él en la base militar.

La Subteniente Mora había llegado a Bogotá, proveniente de Tolemaida, donde pertenecía al comando de drones, para asistir a un concierto. El Capitán Masmela se había graduado recientemente del curso de comando para ascender al grado de mayor.

La Seccional de Investigación Criminal se encuentra adelantando las diligencias y exploraciones de campo para esclarecer todos los hechos. Se confirmó que se encontró un arma en el vehículo y otras dos armas posteriormente en la habitación donde dormía el capitán y se está verificando si estas armas estaban amparadas legalmente.



¿Cómo denunciar violencia de género y violencia intrafamiliar?

Para denunciar violencia intrafamiliar y violencia de género en Colombia, la persona afectada o cualquier testigo puede acudir a diferentes canales. El primer paso es garantizar la seguridad de la víctima; en caso de emergencia, se recomienda llamar a la línea 155 para violencia contra la mujer o al 123 de la Policía. También se puede acudir a centros de salud para atención médica y registro de lesiones.

La denuncia formal puede presentarse en Comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, inspecciones de Policía o estaciones policiales. Es posible hacerlo de manera verbal o escrita, incluyendo datos del agresor, descripción de los hechos y, si se dispone, pruebas como fotografías, exámenes médicos o testimonios. Tras la denuncia, la autoridad debe emitir medidas de protección en máximo cuatro horas, como órdenes de alejamiento, prohibición de contacto y salida del agresor del hogar.

Existen líneas adicionales como la Línea Púrpura (018000112137), la Línea Calma (01 8000 423 614) y el servicio virtual “A Denunciar” en la página de la Fiscalía. Además, la víctima tiene derecho a acompañamiento jurídico y psicológico gratuito por entidades como la Defensoría del Pueblo y el ICBF. Denunciar es fundamental para detener el ciclo de violencia y garantizar la protección de los derechos.

