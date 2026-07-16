Fiscal coincidiría con propuesta de Iván Cancino de eliminar audiencias de imputación de cargos

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se pronunció sobre la propuesta que hizo Iván Cancino, ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella, para agilizar los trámites judiciales. El futuro jefe de la cartera consideró que se podría eliminar la audiencia de imputación de cargos. En una entrevista con Caracol Radio expresó que “si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, que hace parte de otros planteamientos que sugeriría para hacer “mucho más efectiva y tranquila” la justicia en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En Noticias Caracol, Cancino aseguró que presentarán una reforma la justicia “y va a ser consensuada. En su momento haremos el anuncio de cuáles son los puntos que nos interesan”, además de buscar “cerrar la brecha para que todos los colombianos tengan acceso a la justicia desde las casas de justicia hasta las altas cortes en todas las jurisdicciones y ramas del derecho y partes del país” para “mejorar todos los aspectos que se puedan frente al sistema acusatorio”. (Lea también: Megacárceles y futuro de JEP: habla Iván Cancino, ministro de Justicia designado por De la Espriella)



La reacción de la fiscal a las propuestas del minjusticia

Camargo señaló “que coincido en varios de los planteamientos que realizó (Cancino), entre ellos este de si podríamos pensar en la eliminación de las audiencias de imputación. Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que el propósito del ministro, que es un buen conocedor del sistema penal colombiano, es ver cómo agilizamos el procedimiento, y es un propósito con el que nosotros siempre estaremos ahí para apoyar”.

La fiscal hizo estas declaraciones durante una visita que hizo a Barranquilla, recalcando que aún no conoce “al presidente electo Abelardo De La Espriella. Estamos efectivamente generando un espacio de encuentro con él para hacerlo, para que conozca nuestro equipo y contarle los planes que trazamos para los próximos cuatro años al frente de la Fiscalía. Esperamos entregarle una entidad más sólida en lo jurídico, más técnica en lo investigativo, más estratégica en lo procesal”.



Al ser preguntada sobre si renunciaría a la Fiscalía General de la Nación, respondió con contundencia “no, es totalmente falso. No tengo intenciones de presentar esta renuncia ni se me ha insinuado, ni se me ha pedido ni tengo ese propósito. Fui elegida por la Corte Suprema de Justicia para un periodo de cuatro años que inició el 23 de marzo del año 2024 y que concluirá el 23 de marzo del año 2028”. (Lea también: La fiscal general reasignó un caso de terrorismo en Bogotá a un grupo que investiga protesta social)



NOTICIAS CARACOL