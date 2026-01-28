Disturbios en clásico Cúcuta vs Bucaramanga dejaron una persona muerta: identidad de la víctima

El clásico del oriente, entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, más allá del espectáculo y el buen juego que ofrecieron los dos equipos, terminó en tragedia luego de que se presentaran disturbios dentro del estadio General Santander y a las afueras de este recinto deportivo. Tras enfrentamientos entre hinchas de ambos conjuntos, un joven perdió la vida luego de ser herido con un arma cortopunzante.



Todo inició dentro del estadio, donde se comenzaron a presentar las primeras riñas entre aficionados. En imágenes compartidas en redes sociales se ve cuando algunas personas están siendo golpeadas por turbas de hinchas. Varias personas resultaron heridas con armas cortopunzantes, según medios locales. Esta situación deja la pregunta de cómo los hinchas ingresaron cuchillos al estadio.

Una vez finalizado el partido que enfrentó al Cúcuta Deportivo contra el Atlético Bucaramanga, los enfrentamientos continuaron, pero esta vez entre hinchas del conjunto local y la Policía Nacional, lo que obligó a las autoridades a convocar efectivos del UNDMO, antes conocido como Esmad.

La situación duró varios minutos e incluso algunos inescrupulosos intentaron ingresar a puestos de comida y locales comerciales cercanos al estadio General Santander para robar a los comerciantes. Sin embargo, la Policía evitó que ladrones lograran su cometido.



¿Quién era el hincha de Bucarmanga asesinado en Cúcuta tras el clásico?

El joven asesinado fue identificado como Andrés Camilo Rojas, un joven de 24 años, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia e hincha de Atlético Bucaramanga que asistió al estadio para ver el clásico. La víctima fue herida en la diagonal Santander 1 - 54, en el barrio La Merced.



Al parecer, Camilo Rojas fue herido en repetidas oportunidades con arma cortopunzante en inmediaciones del estadio por miembros de La Banda del Indio, que es la barra brava de Cúcuta Deportivo.



Tras ser herido, Camilo Rojas fue trasladado sobre las 6:30 de la tarde al hospital Erasmo Meoz por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, el joven de 24 llegó sin signos vitales. Esto dice el informe de la Policía: “Presenta múltiples heridas abiertas por arma cortopunzante región lumbar y cervical. La central de Radio de la policía nacional informa que sobre la Diagonal Santander 1 54 barrio la Merced es lesionado con arma cortopunzante un ciudadano de sexo masculino al parecer por riñas entre hinchas del Cúcuta y del Bucaramanga, por lo que es trasladado hacia el hospital Erasmo Meoz por policías, pero llega sin signos vitales”.

