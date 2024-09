Doloroso llamado de madre para repatriar cuerpo de su hijo de Ecuador tras extraña muerte

Ayuda es lo que está pidiendo Zulay Rodríguez, la madre de Moisés Buriel Rodríguez, quien se fue hace 3 meses a Ecuador y fue asesinado en extrañas circunstancias.

Ella asegura que libra una carrera contra el tiempo, debido a que el cuerpo será sacado de la morgue por cuestiones del racionamiento energético en ese país.

“El médico forense me dice que hay racionamiento de luz allá en Ecuador, por lo tanto, no pueden tenerlo ya porque el cuerpo ya está descompuesto y necesitan ya, urgentemente, que lo saquen”, le dijo la mujer a Noticias Caracol en vivo.

La señora Zulay sostiene entre lágrimas que “allá en Ecuador hasta el momento van 4 mil dólares, no me han dado ni más ni menos. He enviado una parte del dinero que he recogido, todo lo están cobrando, y no tengo la manera, ya no tengo como traer a mi hijo”.

Por eso, afirma, “lo único que yo pido como madre desesperada y angustiada, poderle dar su sepultura y que Colombia me pueda ayudar”.

¿Cómo murió Moisés Buriel Rodríguez?

El joven viajó a Ecuador en busca de trabajo. Dos meses después de llegar al vecino país su cuerpo fue hallado en una zona boscosa.

Su mamá ve con dolor la última foto que se tomó junto a su hijo, en medio de una cena de despedida realizada por cuenta de su viaje.

Zuley lo recuerda como “un chico muy bueno, piloto, no encontró oportunidad, se fue a Ecuador hace tres meses ya. Mi hijo fue muerto, lo hallaron en un potrero, donde le dieron un tiro y después lo quemaron”.