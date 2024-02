¿Dónde está José Manuel Mongua? Extraña desaparición de menor de 12 años en Funza

José Manuel Mongua, de 12 años, desapareció al salir del colegio Miguel Antonio Caro, en el municipio de Funza, Cundinamarca. El niño fue visto por última vez el pasado 13 de febrero.



"El día martes 13 de febrero, él (José Manuel) entraba 1:15 p.m. a estudiar. (Su pareja) fue a entregarlo al colegio y a las 5:15 p.m. le pido el favor a mi pareja que me lo recoja. En ese momento ella lo recoge, me dice que estaba con una niña. Mi hijo me pidió permiso para irse con la compañerita, que la iba a acompañar a la casa. Yo le digo que sí. Me dice 'a las 6 en punto estoy en la casa, papá'. Yo le digo 'bueno, papá'. Se va y no vuelve", contó Jhon Jairo Mongua, padre de José Manuel Mongua.

"Él tenía su sudadera del colegio, una chaqueta roja y una gorra", agregó el papá del menor.

La compañera del colegio, a quien José Manuel Mongua acompañó hasta su casa, le dijo al papá del niño "que cuando él se regresó lo abordaron dos chicos. Desde ahí no sabe nada".

Papá de José Manuel Mongua denuncia llamadas extorsivas

Después de que Jhon Jairo manifestó la preocupación por la desaparición de su hijo, aseguró que llamaron a extorsionarlo.

"Me encontraba yo en Bogotá laborando cuando recibo una llamada en donde me aseguran que tienen a mi hijo. Me empiezan a decir las características de mi hijo, cosas que él llevaba. Empiezo yo a creer esa situación y me piden un dinero para que lo consignara a Nequi. Hago tres transacciones y me exigen que tengo que llegar a la casa porque me van a entregar al niño en la esquina de la casa", pero cuando llegó no estaba allí, recordó el papá del menor.

Jhon Jairo mencionó que en ese momento llamó a la Policía para reportar la situación. "Lo que recibo de respuesta por parte de la patrullera que me atendió fue que estaba siendo estafado. Y me cuelga", recalcó.



El padre de José Manuel Mongua reclamó que no ha recibido un acompañamiento de las autoridades pese a que su hijo lleva casi 15 días desaparecido.



Jhon Jairo reveló a Noticias Caracol una llamada telefónica que tuvo con los extorsionistas: "Nosotros somos de una organización armada, organización al margen de la ley, organización paramilitar. Nosotros retamos gente y esto lo sabe todo el mundo. Lastimosamente, yo le estoy indicando a su propio hijo que le voy a avisar a la mamá y él me dice que no, que le avise al papá".

"No es fácil sentir esa ausencia, es muy difícil. Yo lo crie, yo soy papá y mamá de José Manuel. Es muy difícil tratar de controlar todas esas emociones. Simplemente, me queda esperar que él aparezca. En algún momento tiene que aparecer porque mi corazón me dice que él está bien. Nunca había pasado esta situación", lamentó el papá del niño.