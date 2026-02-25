Lo que se sabe sobre masacre en Titiribí, Antioquia, y la principal hipótesis de las autoridades

El municipio de Titiribí, Antioquia, fue el epicentro de un triple homicidio ocurrido en la vereda Sabaleta. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, tres hombres habrían sido citados para una supuesta reunión con un grupo armado conocido como La Miel y cuando iban a bordo de una camioneta, rumbo a la vereda La Corcovada, lugar donde iba a ser el presunto encuentro, sujetos armados les quitaron la vida.



El coronel Luis Fernando Muñoez, comandante de la Policía de Antioquia, dijo ante medios de comunicación que “llegaron tres personas armadas a una finca en zona rural de Titiribí y sacaron a tres personas; les dijeron que tenían que irse a una reunión con unos integrantes de La Miel. Entonces, fueron en una camioneta tipo Mazda y al llegar al punto, los hicieron bajar del vehículo y ahí es donde hablan con ellos y posteriormente les disparan”.



La hipótesis de la masacre en Titiribí

Según con el medio Telemedellín, la principal hipótesis que tienen las autoridades es que este triple homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales que se disputan el mercado ilegal de estupefacientes en el suroeste antioqueño.

Además, se conoció que una de las víctimas de estos hechos tuvo un hermano que se encuentra en prisión y que pertenecía a la organización criminal conocida como San Pablo, que también tiene disputas por el microtráfico en esta zona del país.

El coronel Muñoz mencionó que, tras reportarse este triple crimen en Titiribí, “se envió una comisión especial para que lleven a cabo la verificación y el esclarecimiento de este hecho”.



Con este hecho, esta es la cuarta masacre que se presenta en Antioquia durante el año 2026, hechos que han dejado 13 personas fallecidas en los municipios de Remedios, Abejorral, Tarso y Titiribí.



Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las tres personas que perdieron la vida en estos hechos.



Tasa de homicidios en Colombia

De acuerdo con información del Ministerio de Justicia, en lo corrido del año 2026 se han registrado 1.166 homicidios en Colombia. Solo en el departamento de Antioquia, la cifra de homicidios asciende a 159 casos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias