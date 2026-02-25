Aerocivil se pronuncia tras hallazgo de impactos de bala en avión de American Airlines

Las autoridades Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras darse a conocer un hallazgo inusual en un avión de la aerolínea American Airlines, que cubrió la ruta entre Medellín y Miami. El vuelo AA923, operado en un Boeing 737, aterrizó el pasado lunes en el Aeropuerto Internacional de Miami sin contratiempos, pero durante una revisión técnica realizada al día siguiente se detectaron perforaciones en el ala derecha de la aeronave, según informó la misma aerolínea.



Por medio de su cuenta en X, la Aeronáutica Civil difundió un comunicado oficial en el que precisó que, hasta el momento, “esta Autoridad Aeronáutica no ha recibido notificación formal sobre este evento por parte del operador aéreo, ni de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ni de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, autoridades competentes en dicho país”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hallazgo activó de inmediato protocolos de seguridad y abrió la puerta a investigaciones sobre el origen de los daños. Según American Airlines, “no hubo problemas durante el vuelo ni heridos a bordo relacionados con el incidente”. La aerolínea confirmó que el trayecto transcurrió sin novedades operacionales, lo que descarta cualquier emergencia durante la operación.

Fuentes de la industria, como AirLive, han señalado que aún no está claro si los impactos se produjeron en tierra, durante el rodaje, en proximidades del aeropuerto de origen o en otra fase de la operación. Asimismo, datos del portal especializado FlightAware indicaron que el vuelo se desarrolló dentro de los parámetros habituales, “sin retrasos relevantes ni desvíos en su ruta programada”.



De acuerdo con el comunicado de la Aeronáutica Civil, la entidad se mantiene atenta a cualquier comunicación oficial de agencias internacionales o de la aerolínea que permita esclarecer los hechos y determinar el origen de las novedades reportadas. La autoridad recalcó su compromiso con la transparencia y la seguridad operacional y aseguró que “informará oportunamente a la opinión pública en caso de recibir reportes oficiales que requieran su intervención o pronunciamiento”.



Tras detectarse los daños, el avión permaneció en tierra mientras los técnicos realizaron su traslado al centro de mantenimiento principal de American Airlines, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Dallas y Fort Worth, en Texas. Allí, ingenieros especializados realizarán un análisis detallado para determinar la magnitud de los impactos y su posible origen.

Publicidad

El caso ha generado atención por el carácter inusual del hallazgo, pero las autoridades aseguran que, por ahora, no representa riesgo operativo inmediato. La investigación continuará hasta esclarecer cómo se produjeron las perforaciones y garantizar que no se repitan incidentes similares en vuelos internacionales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co