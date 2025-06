Dos mujeres de la tercera edad fueron asesinadas a tiros en Fundación, Magdalena

Dos mujeres de la tercera edad fueron asesinadas con arma de fuego en el municipio de Fundación, ubicado en en el departamento de Magdalena. El atroz crimen sacudió a la comunidad pues al parecer las mujeres no tenían antecedentes judiciales ni anotaciones por el estilo. De hecho, cuando fueron asesinadas se encontraban compartiendo en la terraza de su vivienda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las víctimas mortales fueron identificadas por algunos medios locales como Geo Barcinilla y Mabel Ponce Carillo de 65 y 63 años respectivamente. Ambas mujeres eran vecinas y residían en el sector conocido como Juan XXIII. Las primeras versiones apuntan a que el parrillero de una motocicleta se bajó del vehículo, caminó hacia ellas y sin mediar palabra abrió fuego en repetidas ocasiones y las asesinó a sangre fría. Luego, el delincuente se dio a la fuga en el mismo ciclomotor.

El hecho se registró sobre las 2:00 de la tarde del pasado sábado, 21 de junio. Las mujeres eran reconocidas en la zona por por su carisma y amabilidad. Algunos testigos captaron los momentos posteriores al ataque y en las imágenes compartidas se puede observar como estas agonizan en unas sillas donde minutos antes sostenían una conversación.

Publicidad

Aunque los vecinos trataron de socórrelas y las llevaron rápidamente al Hospital San Rafael, pese a los esfuerzos médicos y por la gravedad de las heridas no lograron sobrevivir. Más tarde, el teniente coronel Lucas Restrepo Cadavid, comandante operativo del Servicio de Policía de Magdalena señaló que la situación sigue siendo materia de investigación: " Inmediatamente tuvimos conocimiento de este hecho el Departamento de Policía de Magdalena despliega todas su capacidades y las diferentes movilidades del servicio para poder esclarecer los hechos y dar con los responsables". De igual manera, se hizo un llamado de atención a la ciudadanía para que colabore con información que permita identificar a los agresores.

La comunidad lamenta el atentado de las dos mujeres y manifestaron preocupación

Varios internautas manifestaron mensajes de condolencias a las familias de las afectadas y y rechazaron el violento suceso, además, algunos expresaron que ya no se sienten seguros con la inseguridad desbordada en dicho municipio: "Que crueldad, esos fueron unos desalmados criminales", "Dios mío ya no respetan", "con tanta violencia ya da miedo salir", "no hay paz en nuestro municipio", son algunos de los comentarios que se leen enredes sociales.

Publicidad

Las hipótesis detrás del crimen



En torno al crimen han surgido varias hipótesis, la que más ha cobrado fuerza relata que se trataría de un ajuste de cuentas con Barcinilla, pues en días pasados su sobrino también había sido asesinado en el mismo lugar y se especula que estaba vinculado a negocios criminales, dejando múltiples deudas y un historial de antecedentes penales.

Cifras de homicidios en Colombia

Datos del Ministerio de Justicia, basados en reportes de homicidios de la Policía Nacional y datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), teniendo como referencia cada 100 mil habitantes, indica que la tasa dehomicidios en el municipio de Fundación es de 18.46, refiriendo 14 homicidios con corte del 30 de abril del año en curso.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL