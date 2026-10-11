Ataques a guardianes del Inpec: ¿qué está pasando y cuál fue la advertencia de De la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella manifestó que los atentados y las amenazas contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no quedarán impunes. Frente a la creciente ola de intimidaciones, el mandatario sostuvo que a las estructuras criminales les duelen profundamente los traslados de reclusos y que se equivocan al pensar que amedrentando al personal penitenciario lograrán que el Estado retroceda.

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Asimismo, ratificó con total determinación que la política de traslados penitenciarios continuará ejecutándose hoy más que nunca. Para concluir su mensaje de respaldo a la fuerza pública y de advertencia a los grupos al margen de la ley, de la Espriella sentenció que quien se mete con los funcionarios del Gobierno se mete con "el Tigre".



Estas declaraciones respondieron al grave ataque armado registrado en el barrio San Martín de Barranquilla, donde dos funcionarios del Inpec fueron interceptados por dos sujetos no identificados mientras se desplazaban en una motocicleta. Las víctimas de la agresión fueron identificadas como la dragoneante Shirly Dallana Acosta Marroquín y el dragoneante Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes acababan de terminar su turno de custodia en el establecimiento penitenciario El Bosque. Ambos funcionarios resultaron heridos por disparos de arma de fuego y debieron recibir atención médica de urgencia, reportándose posteriormente en condición estable.



#Colombia | Dos funcionarios del Inpec fueron víctimas de un ataque armado cuando se desplazaban en una motocicleta en el barrio San Martín de Barranquilla. Le contamos los detalles del caso.



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Como medida provisional inmediata ante la gravedad de lo sucedido, la dirección del penal ordenó la suspensión preventiva de las visitas en la cárcel El Bosque. Este atentado se suma a una serie de hostigamientos armados recientes en la región Caribe, que incluyen agresiones previas contra la Cárcel Modelo de Barranquilla en mayo y octubre, así como contra la cárcel de Ternera en Cartagena.

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El atentado contra los dragoneantes se enmarca en un alarmante panorama de violencia sistemática contra el cuerpo de custodia, registrándose alrededor de 500 amenazas contra funcionarios del Inpec entre los años 2025 y 2026. De acuerdo con la información oficial y las denuncias del sector, la escalada intimidatoria no solo afecta al personal de base y al director general del Inpec, Daniel Gutiérrez, sino que se extiende directamente al ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, y al propio presidente de la República.

La causa principal detrás de estas retaliaciones criminales reside en la política gubernamental de reubicar a personas privadas de la libertad en diferentes centros de reclusión del país. Desde el inicio de la actual administración se ha adelantado el traslado de más de 500 reclusos de alto perfil, lo que ha generado violentas reacciones por parte de las estructuras delictivas para intentar presionar al Ejecutivo.

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Ante esta situación, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Inpec, rechazó de manera categórica las agresiones y amenazas contra la institucionalidad. El ministro de Justicia y el director del Inpec expresaron su solidaridad con la dragoneante Acosta Marroquín, el dragoneante Tapiero Alférez y sus familias, manteniendo un seguimiento constante a su evolución médica.

Paralelamente, en articulación con la Policía Nacional y demás autoridades competentes, el Gobierno anunció el refuerzo inmediato de las medidas preventivas de seguridad y autoprotección para salvaguardar la vida e integridad física del personal penitenciario. Además, los organismos de inteligencia avanzan en la verificación de la autenticidad, procedencia y alcance de los mensajes amedrentadores y su posible vínculo directo con el atentado en Barranquilla.

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