Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL URIBE
MARÍA CLAUDIA TARAZONA
GUSTAVO PETRO
MIGUEL URIBE TURBAY
LUIS FERNANDO MURIEL
DAYRO CON SUSO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El 83% de las víctimas relacionadas a delitos sexuales en Medellín son niñas y adolescentes

El 83% de las víctimas relacionadas a delitos sexuales en Medellín son niñas y adolescentes

Las autoridades reportan más de 60 detenciones; la capital antioqueña se convierte en el epicentro de este fenómeno.

Hay 60 detenciones en el Valle de Aburrá relacionadas a delitos sexuales.
Hay 60 detenciones en el Valle de Aburrá relacionadas a delitos sexuales.
ARCHIVO
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 11, 2025 05:12 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

En lo que va del año, más de 90 personas han sido capturadas en el Valle de Aburrá por delitos sexuales, la mayoría de ellos cometidos contra menores de edad. Solo en Medellín, las autoridades reportan más de 60 detenciones, lo que posiciona a la capital antioqueña como el epicentro de este preocupante fenómeno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Las cifras del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) son contundentes: en 2025, más de 1.440 menores han ingresado a urgencias en Medellín para recibir atención médica tras sufrir violencia sexual. El 83 % de las víctimas son niñas y adolescentes, lo que evidencia una marcada vulnerabilidad de este grupo poblacional.

Últimas Noticias

  1. Colegios de Bogotá suspenden actividades festivas tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: esto durará
    Colprensa

    Colegios de Bogotá suspenden actividades festivas tras muerte de Miguel Uribe Turbay: esto implica

  2. Adiós a importante ruta de Transmilenio que iba al sur de Bogotá: este día dejará de operar
    Getty Images

    Cierre temporal de dos estaciones de Transmilenio en las Américas: prepárese para estos cambios

Uno de los casos más recientes que ha sacudido a la ciudad es el de un hombre de 50 años, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Llanaditas, señalado de abusar y explotar sexualmente a un adolescente de 13 años.

Publicidad

El alcalde Federico Gutiérrez ha alertado sobre una modalidad cada vez más común: agresores que se hacen pasar por menores en redes sociales para ganar la confianza de sus víctimas, enviarles material sexual y luego exigirles imágenes íntimas. Estas grabaciones y fotografías terminan en redes pornográficas, convirtiéndose además en un mecanismo de extorsión contra los menores y sus familias.

La situación también se refleja en el sistema de emergencias. Según datos de la Alcaldía, cerca del 24 % de las llamadas a la línea 123 relacionadas con violencia sexual infantil se originan en hechos ocurridos en el espacio público o en medios de transporte.

Publicidad

Con este panorama, autoridades y organizaciones sociales insisten en la necesidad de fortalecer la prevención, la educación digital y los mecanismos de denuncia, para frenar una problemática que sigue dejando profundas huellas en la niñez de Medellín y su área metropolitana.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Abuso Sexual En Colombia