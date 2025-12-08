En vivo
Impactante video de juego de 'guerra' de bengalas en noche de Velitas en Antioquia: hirieron a mujer

Durante la noche del 7 de diciembre, el Día de Velitas, se registraron 172 lesionados en Colombia. Entre los heridos reportados hubo una mujer que tuvo quemaduras por un ataque accidental con una bengala.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 8 de dic, 2025
