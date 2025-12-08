Impactante video de juego de 'guerra' de bengalas en noche de Velitas en Antioquia: hirieron a mujer

El Instituto Nacional de Salud (INS) dio a conocer este lunes 8 de diciembre el balance de lesionados por pólvora en Colombia durante la primera semana de diciembre. Las cifras preliminares de la entidad apuntan a que durante la noche del 7 de diciembre, el Día de Velitas, se registraron 172 lesionados. De este total, 86 casos (30,8 %) corresponden a menores de 18 años, mientras que 14 casos se vincularon con adultos bajo efectos del alcohol. De acuerdo con el instituto, son más de 270 quemados en todo el país en lo que va a corrido de diciembre con un panorama territorial focalizado en el departamento de Antioquia.

Esta región lidera la lista con 47 casos, siendo el departamento que más casos reporta. En cuanto a las ciudades, Medellín aparece encabezando el registro con 25 casos. Otras jurisdicciones relevantes incluyen a Bogotá con 18 casos, y Cauca con 16 casos. En medio de esta perspectiva nacional y regional, un incidente en el municipio de Remedios, nordeste de Antioquia, encendió las alarmas. Precisamente la noche de la celebración de Velitas, que en Colombia marca el inicio de las festividades navideñas, en el municipio de Remedios, que está más o menos a 3 horas de la ciudad de Medellín, un grupo de jóvenes que jugaba con bengalas puso en riesgo su vida y la de una familia que tenía su local abierto.

Las autoridades en el departamento de Antioquia, específicamente el municipio de Remedios, están investigando la práctica irresponsable que se está presentando. Dos videos, conocidos por Noticias Caracol, muestran el momento exacto cuando varios jóvenes usan el dispositivo pirotécnico que produce una luz muy brillante, a menudo de colores, y que se usa comúnmente para señalización de emergencias, para simular "disparos". En la primera grabación, hecha desde un teléfono celular, se observa a varias personas que disparan las bengalas de forma horizontal de esquina a esquina.



El segundo video enseña cómo una de estas bengalas ingresa a un establecimiento comercial del municipio de Remedios. En la grabación de cámaras de seguridad se observa que estaba toda una familia dentro del local y fue una mujer quien resultó afectada. El material audiovisual captado revela el drama vivido en el interior del negocio. En ese momento, estaban cuatro personas, entre ellas dos niños que entran en pánico.



Conforme con las autoridades, en el municipio de Remedios se han registrado varios casos de personas que se atacan con bengalas. Fuera de este caso en el local, en Remedios una mujer de 21 años también resultó con quemaduras de segundo grado y laceración de miembros inferiores tras usar los conocidos 'voladores'.

La secretaria de Salud de ese municipio, Ana Amelia Ángel Londoño, aclaró que desde la Alcaldía vienen adelantando campañas contra la pólvora, pero también tienen vigente un decreto (el 290, de noviembre de este año) con el que procederán a sancionar a quienes lo infrinjan. La funcionaria reiteró la gravedad de los hechos al indicar: "Ahora se han presentado las mal llamadas guerras de bengalas, donde dos grupos de personas se hacen a lado y lado y se lanzan este tipo de juegos pirotécnicos, lo cual puede resultar nefasto".

Para tomar medidas en contra de este tipo de juegos, la secretaria de salud de Remedios señaló que "las personas que sean encontradas serán sancionadas". Asimismo, agregó que "Si son niños los que están manipulando, pues se van a sancionar sus padres". Las autoridades de ese municipio aseguran que cada fin de año lidian con este tipo de comportamientos.

El aumento de lesionados en Antioquia se sustenta también en los casos reportados en Medellín. Tan solo en Medellín, en la noche de velitas tres personas resultaron quemadas con pólvora. Uno de los casos más sensibles fue el de una niña de tan solo 2 años en la comuna El Poblado. Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de la ciudad, describió el hecho diciendo: "Es una bebé con quemaduras en la mano de segundo grado". Almanza fue enfática en la advertencia sobre estos elementos, señalando: "Ya lo hemos advertido muchas veces el tema del uso de luces de bengalas o de pistitas". La epidemióloga insistió en que "no hay pólvora inofensiva, no hay pólvora para niños". De igual forma, confirmó que "la gente mantiene esta práctica y tenemos como resultados una quemadura grave, porque penetra no solamente rompe la piel, sino que también quema los tejidos que están por debajo de la piel".

La epidemióloga Rita Almanza también precisóque los otros dos lesionados nuevos corresponden a casos registrados en las comunas de Robledo, y Buenos Aires. Los afectados resultaron con quemaduras ambos de segundo grado en miembros inferiores por papeleta en calidad de observador, y en cara debido a un tote, respectivamente. Además de los tres en Medellín, ocurrieron con un menor de 17 años en El Santuario y otro de 16 en Puerto Triunfo. Ambos menores resultaron con quemaduras y amputaciones por totes. Se registraron además afectados en Chigorodó, La Ceja, Segovia y Granada, con lesiones que van desde quemaduras de primer a tercer grado y contusiones. Ante estos hechos, las autoridades recordaron que no existe una pólvora inofensiva y que su uso puede ocasionar daños, quemaduras, afectaciones auditivas, incendios, intoxicaciones y daños físicos irreparables.

