Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / El abrazo que tardó 55 años: hermanos separados por la violencia se reencuentran en Urabá

El abrazo que tardó 55 años: hermanos separados por la violencia se reencuentran en Urabá

La familia sigue en búsqueda de siete miembros de su familia que siguen desaparecidos. Conozca la historia.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 03, 2025 12:27 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Desaparición forzada
La familia se reencontró en Urabá.
UPB.