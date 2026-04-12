El drama de la mamá de Tatiana Hernández a un año de su desaparición en Cartagena: “No voy a parar”

Este lunes 13 de abril se cumple un año desde que Tatiana Hernández, estudiante de Medicina, desapareció en Cartagena. Lucy Díaz, madre de la joven de 24 años, habló con Noticias Caracol en el marco de este aniversario para detallar qué ha sido lo último que ha ocurrido en el caso, pero también para denunciar que no ha percibido avances significativos en la investigación por parte de las autoridades. Para esta mujer, hay presuntas inconsistencias en el proceso. Hay silencio, preguntas sin responder y pistas perdidas.



Lucy asegura que no va a desfallecer e insiste en la certeza que su hija está viva, en alguna parte. Díaz decidió tomar iniciativa porque siento que el caso ha estado marcado por la ineficacia. A finales de marzo, un ex compañero del colegio de Tatiana creó una página que le regaló a la familia de Hernández para que reciban denuncias anónimas o cualquier pista que pueda dar luces sobre el paradero de la chica.

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“Yo estoy recopilando todo y estoy averiguando yo misma. No a través de las autoridades porque siento que como tal no me están brindando soporte en eso”, señaló a este medio. Lucy sigue viajando a Cartagena, una y otra vez, en compañía con su esposo o su hijo para ver qué ha pasado con el caso o para verificar hipótesis. Verifica cada pista con la esperanza de esclarecer qué pasó con su hija en esa tarde del Domingo de Ramos del 2025.

Ahora existe una página para dejar reportes anónimos. Suministrada a Noticias Caracol

Ante la falta de resultados, Lucy dice que siente mucha impotencia, dolor y frustración. “(Hay) mucho silencio en la investigación”, asegura. Esta madre siente que han jugado con sus sentimientos y que realmente no ha habido dedicación por parte de las autoridades.



¿Quién es Tatiana Hernández y qué pudo ocurrir con ella?

Tatiana estudiaba Medicina en la Universidad Militar Nueva Granada y ya estaba en su último semestre. Para sus prácticas clínicas, fue asignada al Hospital Naval de Bocagrande en Cartagena desde noviembre de 2024. Solo faltaban 10 días para que culminara esta etapa en su formación universitaria cuando desapareció. Ya en este último tramo de carrera, los compañeros de Tatiana comentan que estaba bajo estrés y agotamiento por el ritmo que llevaba en su trabajo.



El domingo 13 de abril de 2025, Tatiana salió, al parecer, para tomar aire frente al mar y caminar por un rato. La última vez que los testigos dicen haberla visto fue cuando estaba en la avenida Santander, por el sector de Bocagrande, sobre los espolones (rocas). Lo que vino después de que la vieran allí es una incógnita. En el lugar solo quedaron sus sandalias y su celular, en el que había mensajes recientemente eliminados.



(Lea más detalles de la entrevista aquí: Pistas perdidas y nuevos detalles rodean al caso de Tatiana Hernández tras un año de su desaparición)

Al inicio, las autoridades especularon que el cuerpo de la joven estaría en el mar. Por más que buscaron con equipo humano y tecnológico, nunca hubo hallazgos. La última vez que la Armada revisó en aguas profundas fue en febrero de 2026, por órdenes de la Fiscalía General de la Nación. “Yo me enteré de la situación”, cuenta Lucy, quien cuestionó la decisión del ente judicial. “Siguen perdiendo, no inviertan más dinero en eso. Usted sabe que Tatiana no se perdió en agua, Tatiana se perdió en tierra”.



“Mucho silencio en la investigación”: las presuntas inconsistencias en el caso de Tatiana Hernández

La señora Lucy Díaz relató en entrevista con Noticias Caracol que algunos testigos del caso la han contactado para contarle que habría funcionarios de la Fiscalía que realizan indagaciones, pero le han pedido a los informantes que se alejen de la familia Hernández Díaz. “Les están diciendo que se alejen de la familia de Tatiana, que eviten inconvenientes, que eviten problemas”, recuerda.”No sé qué pretende la Fiscalía con nosotros”, alega.



Al silencio se suman las preguntas sin responder, una pista desaparecida y un testigo que, de la nada, decidió retractarse de su relato.

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Lucy asegura que cuando el caso estaba a cargo de la Fiscalía, seccional Cartagena, un fiscal aseguraba que había un video en el que se veía una silueta en los espolones que correspondería a Tatiana. Según este funcionario, citado por la mujer, Tatiana nunca se fue de las rocas de la Bocagrande. Como sustento de sus afirmaciones el fiscal sostenía que en esta grabación se veía que la silueta estuvo en el lugar de 4:00 a 7:00 p. m. Sin embargo, este video nunca le fue mostrado a la familia; y cuando las pruebas del caso pasaron a manos de la seccional Bogotá, el metraje quedó perdido.



Por otra parte, hay testimonios que indicarían que Tatiana no estuvo sola. En el expediente que consta de más de 200 páginas, según indicó Lucy, hay dos testigos que dieron la descripción de un hombre alto, canoso, aparentemente extranjero, que podría tener entre 60 a 65 años. Las personas que relataron la escena eran un barrendero de la ciudad y un mototaxista. Pero el primer testigo luego se retractó de sus afirmaciones y señaló que lo había inventado todo.

La señora Lucy cuenta que cuando el testigo retiró lo dicho, le pidió perdón, pero ella le pidió que revelara si le habían pagado o amenazado al empleado para desvirtuar su declaración. Díaz insiste en que no se traga el cuento entero: “Aquí pasó algo con este señor”, reiteraba en ese momento. En la entrevista aseguró a este medio que, cuando leyó el testimonio de los dos hombres en el expediente, dieron declaraciones "igualitas".

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Las sospechas de Lucy crecieron cuando fue a buscarlo en la empresa donde trabajaba, solo para conocer que ya no era empleado de allí. “Algo debe saber”, especula.

Hay un caso que para Lucy Díaz es la reafirmación que las autoridades no están haciendo un esfuerzo genuino para encontrar a Tatiana. Ella cuenta que una vez escuchó de un caso de hurto del que fue víctima una persona influyente en Cartagena. “Ahí si las cámaras sirvieron, se dieron cuenta de quién fue el malhechor, lo encontraron y recuperaron el objeto; pero como mi hija no es un objeto, creo que no se han dedicado a buscarla. Por eso me duele”, declaró la señora Lucy con el dolor de madre que ha llevado en su corazón todo este tiempo.

Entrevista realizada por Paula Rozo

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