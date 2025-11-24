En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SECTA EN YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Viaja a Europa y Asia desde Colombia? Decisiones de Aerocivil tras aviso de seguridad de EE. UU.

¿Viaja a Europa y Asia desde Colombia? Decisiones de Aerocivil tras aviso de seguridad de EE. UU.

En un reciente comunicado, Aeronáutica Civil de Colombia informó que continúa tomando medidas frente al aviso de seguridad emitido por Estados Unidos referente al espacio aéreo de Venezuela.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
¿Viaja a Europa y Asia desde Colombia? Decisiones de Aerocivil tras aviso de seguridad de EE. UU.

Publicidad

Publicidad

Publicidad