El prontuario criminal de alias ‘La Morocha’, señalada de reclutar menores para disidencias

A las 4 de la madrugada, comandos contra el narcotráfico del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegaron una operación en una zona selvática del Caquetá que terminó con la captura de Diana Milena Agudelo Salazar, alias ‘La Morocha’, señalada por las autoridades de ser una de las principales reclutadoras de menores de edad de las disidencias de alias Calarcá en ese departamento.



Así cayó alias ‘La Morocha’ en Caquetá

El operativo se desarrolló mediante un asalto aéreo hasta una vivienda ubicada en la vereda Zabaleta Alta, donde, según el Ejército, se encontraba la mujer, quien tenía varias órdenes de captura vigentes. Junto a alias La Morocha fueron capturados otros dos presuntos integrantes de la estructura Rodrigo Cadete. De acuerdo con los investigadores, los tres intentaron escapar por un potrero en dirección al río Caguán, por lo que fueron encontrados enlodados durante el procedimiento y posteriormente trasladados al Fuerte Militar Larandia.

Durante la operación, las autoridades incautaron ametralladoras, fusiles, municiones, granadas y drones, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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La trayectoria de alias 'La Morocha'

El general Juan José Guzmán, comandante de la Sexta División del Ejército, aseguró que alias La Morocha llevaría cerca de ocho años vinculada a actividades criminales. Según el Ejército, su prontuario estaría relacionado con:



Extorsiones

Secuestros

Homicidios

Reclutamiento de menores de edad

Además, las autoridades la señalan de estar detrás de presiones y amenazas contra gobernadores y alcaldes de Caquetá, Huila, Putumayo y Guaviare. La institución también sostiene que la mujer habría ejercido acciones de presión y constreñimiento sobre comunidades de la zona, particularmente en Cartagena del Chairá, Solano y La Montañita. (Lea también: “Se acabó la guachafita”: Presidente de la Espriella tras traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla)

Al respecto, el presidente Abelardo de la Espriella agregó: "Su papel dentro de la estructura era recaudar recursos criminales y presionar a la población civil para favorecer a esa organización. Registra tres órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas, municiones y explosivos". El mandatario indicó que a alias 'La Morocha' se le atribuye promover la expansión de cultivos ilícitos y el desplazamiento de seis personas, entre ellas cinco menores, posteriormente rescatadas por el Ejército.

¡CAPTURADA ALIAS “LA MOROCHA”, CABECILLA DE LA ESTRUCTURA NARCOTERRORISTA RODRIGO CADETE, DE CALARCÁ!



En Cartagena del Chairá, Caquetá, el Ejército y la Policía capturaron a Diana Milena Agudelo Salazar, alias “La Morocha”, junto con dos integrantes de su esquema de seguridad.… pic.twitter.com/cYNggruMnb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

‘La Morocha’ estaría detrás de la preparación de un paro

Uno de los elementos que investiga el Ejército es la presunta participación de alias La Morocha en la promoción de un paro nacional previsto para el 14 de octubre. De acuerdo con el general Guzmán, la mujer habría impartido instrucciones y entregado apoyo logístico a presidentes y líderes de juntas de acción comunal de varios municipios del Caquetá para promover esta jornada. El paro presuntamente tendría el propósito de "intimidar a los habitantes de la región". Las autoridades deberán determinar el alcance de estas acciones y la eventual responsabilidad de la capturada en los hechos que se le atribuyen.

Para el comandante de la Sexta División, la captura representa una afectación a las capacidades de dirección, financiación y extorsión de esta estructura armada en el departamento.

“Estos resultados significan menos hombres, menos armas, menos recursos y menos capacidad criminal para extorsionar e intimidar y afectar a las comunidades en el Caquetá”, señaló el mando militar. El Ejército indicó que la operación hace parte de las acciones que adelantan contra las estructuras de las disidencias en esta zona del país.

María Paula Rodríguez Rozo

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