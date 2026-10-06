Esto le encontraron a la pareja de alias Pinocho en su casa: lingotes, millones en efectivo y más

La pareja de alias Pinocho, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), fue enviada a prisión por un juez después de que se le imputara el delito de lavado de activos. El presunto cabecilla financiero de la estructura ilegal sigue prófugo de la justicia mientras las autoridades despliegan una ofensiva contra el grupo que mantiene presencia en departamentos como La Guajira, Magdalena y parte de Cesar.



La mujer en cuestión es identificada como Yolima Yohana Murgas Guzmán. Esta ciudadana sería pareja sentimental del presunto cabecilla y, al parecer, le habría ayudado a administrar y ocultar bienes para ocultar su origen ilícito. Murgas fue capturada el pasado 24 de septiembre, en un contexto marcado por la caída de alias Cholo, segundo cabecilla de las ACSN y jefe financiero. Tras el operativo en el que fue dado de baja el jefe criminal de la estructura paramilitar, hubo tensión en el Magdalena por cuenta de un paro armado que se declaró en el territorio. Alias Pinocho sigue siendo el objetivo principal de la Fuerza Pública.

Lo que hallaron en la casa de la pareja de alias Pinocho

Además de la captura de Murgas, las autoridades adelantaron una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble del barrio Pescadito de Santa Marta (Magdalena). En el proceso, la Fiscalía relata que se encontraron 29’060.000 pesos en efectivo y un lingote de oro de 58,1 gramos, avaluado en casi 16 millones de pesos colombianos.

En el mismo procedimiento, las autoridades encontraron una máquina contadora de billetes; dos libretas con anotaciones sobre ingresos, gastos y movimientos financieros; tarjetas bancarias nacionales e internacionales, y documentación relacionada con residencia e identidad española a nombre de la procesada. (Lea también: ¿Quién es Yolima Murgas, la pareja de alias Pinocho, capturada en Santa Marta?)

Publicidad

El ente judicial indica que Murgas Guzmán, al parecer, tendría vínculos sentimentales con Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho. De hecho, en una de las habitaciones del inmueble se encontró un elemento que daría cuenta de esta relación: un permiso notariado para la salida de un menor de edad del país.



La investigación estableció de manera posterior información financiera y patrimonial de Yolima Murgas que muestra millonarios movimientos, como transferencias internacionales por más de $90 millones durante 2021 y documentos en los que se relacionan utilidades periódicas.



Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de lavado de activos. Durante la audiencia, la procesada manifestó su intención de celebrar un preacuerdo y reintegrar los recursos involucrados. En atención a lo expuesto, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co