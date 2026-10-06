“Se acabó la guachafita”: Presidente de la Espriella tras traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció después de que se conociera la resolución que ordena el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Al respecto, dijo: “Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota”. En una publicación, el mandatario declaró que a las dos personas privadas de la libertad se les “acabó la guachafita” y “los privilegios”. El jefe de Estado recordó el polémico caso de corrupción y apuntó que “los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos”. En el trino, De la Espriella compartió imágenes de los procesos de traslado. En ambos se ven a los otrora funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) encadenados de pies y manos siendo subidos a una camioneta del Inpec que los llevará hacia La Picota.

"Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos", dijo De la Espriella en referencia al caso por el que ya fue condenado Sneyder Pinilla y del que todavía queda pendiente la condena contra López, quien sigue colaborando como testigo a la espera de acceder a una reducción de la pena.

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De la Espriella reiteró la premisa de que en su administración no habrá “cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios". "No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley”, declaró el mandatario en esta misma publicación. Esta orden del presidente se suma a otros traslados ordenados desde que llegó a la Presidencia, como el de los más de 100 cabecillas que fueron trasladados de la cárcel La Paz de Itagüí. Otros 20 integrantes de bandas criminales de organizaciones como Los Costeños y Los Pepes también fueron movidos de sus centros de reclusión. Otras figuras de alto perfil como Juan Guillermo Monsalve, Epa Colombia, David Murcia y Wadith Manzur también han sido objeto de traslado.



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