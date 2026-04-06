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El sacrificio de una madre que murió tras salvar a su hija en aguas del río Cascajales en Santander

Yesica Rodríguez Vásquez, una mujer de 33 años murió luego de lanzarse al río para salvar a su hija de 8 años que cayó en aguas profundas de un río en Santander. La menor sobrevivió.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 6 de abr, 2026
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El sacrificio de una madre que murió tras salvar a su hija en aguas del río Cascajales en Santander
La familia se encontraba disfrutando el día en el río -
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Una jornada de descanso en familia durante la Semana Santa, fue terriblemente interrumpida tras una tragedia que hoy enluta a una familia santandereana y conmueve a toda una comunidad. En el municipio de San Vicente de Chucurí, una madre de 33 años perdió la vida luego de protagonizar un acto de valentía al rescatar a su hija de las aguas del río Cascajales.

El hecho ocurrió en el sector conocido como La Llana, en el corregimiento Yarima, un lugar frecuentado por visitantes que buscan disfrutar de los afluentes naturales de la región. Según relataron testigos, la mujer se encontraba compartiendo con su familia cuando, de manera repentina, su hija, de ocho años, cayó en una zona profunda del río.

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Sin dudarlo, Yesica Rodríguez Vásquez reaccionó de inmediato. En un acto instintivo, impulsado por el amor y la urgencia, se lanzó al agua para auxiliar a la menor. La niña había caído en un punto que, de acuerdo con autoridades locales, alcanza profundidades cercanas a los seis metros, lo que representaba un alto riesgo.

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Gracias a su rápida intervención, la madre logró poner a salvo a su hija. Sin embargo, cuando intentaba regresar a la orilla, fue sorprendida por la fuerza de la corriente. El caudal, que en esta época del año puede incrementarse por las lluvias, la arrastró en cuestión de segundos, sin darle oportunidad de aferrarse o recibir ayuda efectiva.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron socorrerla, pero las condiciones del río dificultaron cualquier maniobra de rescate. Habitantes del sector han advertido que en esa zona se forman remolinos y corrientes impredecibles, factores que aumentan considerablemente el peligro, incluso para quienes conocen el terreno.

Tras la emergencia, organismos de socorro y miembros de la comunidad iniciaron labores de búsqueda en el área. Horas después, se confirmó el fallecimiento de la mujer por inmersión, una noticia que causó profunda consternación entre familiares, amigos y habitantes de la región.

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Según Caracol Radio, el director de la gestión del riesgo del municipio San Vicente de Chucurí, Iván Arguello, se pronunció tras lo sucedido: “La menor de edad sufrió una caída hacia la parte profunda, más o menos 6 metros de profundidad tiene el pozo en el que ellos estaban, pues la señora al ver la situación y la comunidad se lanzaron a rescatarla, rescataron la niña, pero pues la señora lastimosamente fallece por inmersión”, señaló Arguello.

Las autoridades municipales, a través de la oficina de gestión del riesgo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución en ríos, quebradas y balnearios naturales. La historia de esta madre se suma a una serie de emergencias registradas en distintas regiones del país durante la temporada de Semana , muchas de ellas relacionadas con el comportamiento impredecible de los ríos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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